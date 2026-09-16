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觀光署攜晶華深化國際人才培育 35名印尼籍來台實習生返台服務

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
觀光署長陳玉秀與晶華酒店董事長潘思亮一起歡迎35名印尼技術人員來台服務。觀光署／提供
觀光署長陳玉秀與晶華酒店董事長潘思亮一起歡迎35名印尼技術人員來台服務。觀光署／提供

勞動部今年開放外國技術人力來台從事旅宿工作，曾在台北晶華酒店實習的35名印尼籍學生，完成學業後以外國技術人力身分返台，並於9月14日抵達桃園國際機場。晶華國際酒店集團16日在台北晶華酒店舉辦歡迎會，董事長潘思亮與交通部觀光署長陳玉秀共同歡迎首批人才加入旅宿服務行列。

陳玉秀表示，旅宿業人才政策的重點，在於建立可持續培育、安心留用及專業發展的環境。本次35名印尼籍人才曾在晶華酒店接受房務、訂房及旅客服務等第一線訓練，對台灣生活環境與企業文化已有一定了解，返台後可較快銜接工作，業者也能延續既有培育成果。這次由實習到任職的經驗顯示，完善的實習品質與權益保障，是吸引人才畢業後再次選擇台灣的重要基礎。

觀光署說明，近年依「觀光旅館業及旅館業申請外國籍學生來中華民國實習要點」，協助旅宿業者與海外大專校院合作，安排外國籍學生來台實習，並持續要求業者落實實習內容、生活照顧及相關權益保障。此次晶華將實習培育延伸至畢業後聘用，形成「先培育、再聘用」的人才循環，也讓學習經驗與職涯發展得以銜接。

觀光署表示，後續將持續推動外國籍學生實習政策，並與勞動部合作，協助旅宿業者了解畢業僑外生及外國技術人力等合法聘用管道；同時輔導業者改善工作環境、建立職涯培訓制度，並導入智慧化與自動化設備，減輕重複性工作負擔。透過人才培育、留用與工作流程改善，逐步強化旅宿業服務量能及品質。

印尼 觀光署 實習

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