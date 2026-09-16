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中研院跨界拍科普電影 《穿越化境》把化學研究搬上銀幕

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
《穿越化境—愛狗大作戰》舉行首映會。中研院／提供
《穿越化境—愛狗大作戰》舉行首映會。中研院／提供

中央研究院跨界拍電影，將實驗室裡的尖端研究搬上銀幕。由中研院副院長陳玉如擔任出品人，在國科會自然處支持下，集結多位研究人員擔任科學顧問，與台灣化學學會及影像團隊合作推出化學微電影《穿越化境—愛狗大作戰》，15日舉行首映會，希望以貼近年輕世代的方式，引發大眾對化學與科學探索的興趣。

《穿越化境—愛狗大作戰》片長約20分鐘，講述未來探員回到現在，展開關乎生命、研究信念與化學想像的救援任務。影片將催化反應、質譜分析、冷凍電顯及標靶藥物等科學主題，轉化為任務線索與視覺場景，讓觀眾跟隨劇情認識背後的科學概念與台灣研究成果。

陳玉如表示，這次合作是科學家與影像團隊一次特別的「跨界實驗」。對化學界而言，電影製作是陌生領域；對影像團隊而言，化學研究與語彙也充滿挑戰。雙方從劇本開發、科學內容轉譯到視覺呈現反覆討論與調整，希望跳脫傳統科普影片以紀錄片或原理講解為主的形式，將專業研究轉化為年輕觀眾更容易親近的冒險故事。

該片由國科會自然科學及永續研究發展處補助、台灣化學學會出品，為陳玉如擔任台灣化學學會理事長期間展開籌製，並由其擔任學術諮詢小組召集人。學術諮詢陣容橫跨學研與教育現場，包括本院生物化學研究所特聘研究員徐尚德、化學研究所兼任研究員趙奕姼、台灣大學化學系教授陳浩銘、鄭原忠、王建隆、國家衛生研究院研究員林淑宜，以及榮獲師鐸獎的高中教師老師周芳妃、博士陳藹然等。

隨著電影首映，主題展也同步登場，並獲台灣大學理學院支持，將於台大思亮館展出七個月，以影片中的未來組織「時間調查局TIB總部」為概念，規劃時光穿梭機庫、武器庫及史詩級戰役等展區，透過情境式展示，引導觀眾走進故事。

電影也將於YouTube上線開放觀看，並推出延伸學習網站；中研院10月3日「兒童科普日」及10月17日「院區開放日」也將各安排兩場影片賞析，希望從電影、主題展、線上資源到實體科普活動，讓更多民眾親近化學、探索科學。

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