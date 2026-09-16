Garden City 試營運報捷！黃晴雯：業績超預期2成、75%是新客

遠東SOGO經營的遠東Garden City自8月底試營運以來，業績表現優於預期。遠東SOGO董事長黃晴雯16日表示，以目前已開幕櫃位計算，試營運至今業績較原先預期高出約兩成，更重要的是，Garden City約75%來客為新客，且以年輕客群為主，對既有忠孝館、復興館的影響也低於原先預期。

黃晴雯表示，新商場開幕通常都有蜜月期，加上Garden City正式開幕後正值優惠檔期，因此目前不適合直接拿單日業績與忠孝館、復興館比較。不過，從試營運以來的表現觀察，已開幕櫃位業績比原先預期高出約20%。

她指出，Garden City開出後，原本也關注是否會分食遠東SOGO既有據點的客群與業績，但目前對忠孝館及復興館的影響「比我們想的還要低」，主要原因之一是Garden City帶進大量新客，目前約75%為新客，且多為年輕消費者，顯示新據點已進一步拓展遠東SOGO的客群結構。

至於目前表現較突出的業種，黃晴雯表示，餐飲仍是消費者最期待的業種之一，目前用餐尖峰時段不少餐廳仍可見排隊人潮；家電業績表現也相當好。Garden City家電區除了品牌數量及空間規模較大，也加入課程、手作等內容，例如Sony旗艦店除銷售商品外，也提供相關課程，希望增加與顧客互動及沉浸式體驗。

至於開幕後人潮湧入，遠東SOGO總經理是吳素吟表示，大巨蛋園區有人流總量管制，整體容流標準為58,888人，其中大巨蛋球場舉辦賽事時最多可容納約4萬人，其餘人流容量還須分配給Garden City、松菸等園區空間。Garden City目前同一時間容流量為8,053人，若人數達到上限，將視現場人流進出情況進行管控；沒有賽事時，人流調度空間則相對較大。

展望第4季，黃晴雯表示，Garden City今年尚未進入周年慶，預計12月底推出「感謝慶」，並與新竹Big City、遠東SOGO天母店同步。隨Garden City加入，遠東SOGO今年商場營業面積較過去增加，加上成功拓展年輕客群，她看好第4季營運表現。