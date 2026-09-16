青年滿意度六都第一 新北市青年局職涯服務與新創輔導獲肯定

新北職涯服務和創業輔導受肯定！《天下雜誌》於15日公布「2026青年友善城市調查」，新北市在主觀調查排名第一。調查從40歲以下民眾及專家觀點檢視各縣市職涯展望、安心成家與綜合施政等表現，特別指出新北市青年局透過「新北有課UKO」提供免費職涯服務，及為不同產業設立的十大青創基地，有效回應青年面對多元職場和創業選擇的需求。展現新北市青年局成立近5年來，陪伴青年職涯探索、AI技能培力，及實踐創業的具體成果。

新北市青年局長邱兆梅表示，新北市在《天下雜誌》主觀指標拔得頭籌，是青年對新北市府各局處努力成果的正面回饋。從教育局深化學生職涯探索、勞工局提供多元就業服務，到社會局擴充公共托育量能等，讓青年人生不同階段都能獲得支持。青年局也將持續串聯資源，協助求職青年接軌職場、創業青年接軌市場，讓青年在新北市找到自己的位置、為城市與社會盡一份心力。

在職涯服務方面，青年局以「新北有課UKO」職涯服務品牌，串聯培力課程、職涯諮詢與實習體驗，每年提供近1,600人次專業職涯諮詢；面對AI時代的新職缺和新技能需求，青年局率全台公部門之先，開辦NVIDIA、AWS等國際企業認證課程，迄今協助超過500人次青年取得國際證照；並舉辦「AI實戰職涯營」，透過密集培訓，讓非理工背景的青年有機會接觸AI技術。目前已有參訓的文組同學取得科技業實習機會，找到職涯新方向。

為協助青年提早接軌職場，今年全面升級「新北青年實習專區」，累計至今邀集300家以上企業提供超過2,400個職缺，並吸引逾6,000件履歷投遞；公部門見習計畫亦首度串聯市府8個局處，讓青年有機會進入公部門職場、瞭解公部門運作。新北市青年局表示，從職涯諮詢、AI技能培訓到實習媒合，希望讓青年在學校階段就能逐步摸索適合自己的方向。

在創業輔導方面，青年局依AI科技、綠色能源、電商、社會創新及藝術設計等產業特色建立10座青創基地，並依團隊所處的創業階段，提供創業導師輔導、產業資源媒合、市場驗證及投資對接。青年局每年直接培力超過100組新創團隊、5年輔導青創團隊累計527組次，並協助團隊獲民間募資逾新台幣10億元。青年局也透過「Impact Star青年影響力挑戰賽」、「Next Star Demo Day」及「VentureStar 新北新創之星挑戰賽」等創業競賽，陪伴在不同創業階段的年輕人，逐步從洞察問題、提出想法，到走向產品驗證和事業成長。

新北市青年局表示，青年政策除了提供資源，也要讓青年成為城市的合作夥伴。青年局透過活動邀請青年參與城市治理，像是今年首度舉辦的「2026新北市AI智慧城市黑客松」，則串聯市府5大局處提出真實市政問題，由AWS技術支持，吸引71組、245位技術青年為市政提解方；新莊廟街店家改造，今年有更多第二、三代年輕接班人與市府合作，為老店注入新生命，展現青年返鄉帶動地方發展的行動力。

青年局持續鼓勵青年走向國際，包含扶植青年文創團隊至海外參展、支持新北國際街舞大賽獲獎青年登上韓國天安國際街舞錦標賽舞台，以及「Impact Star青年影響力挑戰賽」首獎團隊將赴新加坡交流。未來也將持續挹注資源，協助青年將創意帶進城市，讓更多可能在新北市實現。