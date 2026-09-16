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變美也可以先買後付 台灣大「大哥付你分期」插旗美業實體店面

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
台灣大表示，使用「大哥付你分期」，消費者不需持有信用卡，即可透過手機申請分期付款，增加美業高單價服務的支付彈性。黃晶琳／製表
台灣大表示，使用「大哥付你分期」，消費者不需持有信用卡，即可透過手機申請分期付款，增加美業高單價服務的支付彈性。黃晶琳／製表

近年美髮、美甲、美睫等服務單價不低，卻是每季甚至每個月的關鍵消費台灣大哥大宣布，高客單價美業服務再添付款新選擇，旗下先享後付服務「大哥付你分期」攜手91APP旗下美業科技品牌「客立樂QLiEER」，正式進駐實體美業店家，結帳選擇「大哥付你分期」，即享上線優惠，最高現折5%、單筆最高折抵200元。

根據財政部統計，台灣整體美業市場年產值高達466億元、店家數突破3.5萬家。

台灣大表示，消費者購買美髮、美容美體、美甲美睫、按摩整復等服務時，可於合作店家透過手機申請分期，降低包堂、儲值及加購服務的一次性付款門檻。

台灣大電信金融副總經理吳建頤表示，美業消費正從單次服務走向包堂課程、專業保養與儲值等較高客單價型態。「大哥付你分期」與「客立樂」此次將免信用卡分期帶進實體店面，讓消費者能依個人財務狀況安排每期支出與保養預算。

對消費者來說，使用「大哥付你分期」，不需持有信用卡，即可透過手機申請分期付款，增加高單價服務的支付彈性。對店家而言，除了既有付款方式之外，也能提供不想一次支付較高金額、或不希望占用信用卡額度的消費者另一種選擇，降低課程、包堂、儲值及加購服務在成交當下的付款門檻。

客立樂是 91APP 旗下美業科技品牌，透過專為美業打造的一站式數位營運管理平台，整合預約與行事曆、顧客管理 CRM、金流收款、票券熟客經營、AI 報表分析與多門店管理等功能，協助店家掌握營運狀況並經營熟客關係。服務包含美容美體、美髮沙龍、美甲美睫及按摩整復等業態。導入「大哥付你分期」後，降低消費者一次性付款門檻，並預期擴大消費客群。由客立樂協助店家管理後續預約、堂數、餘額及顧客關係，大哥付補足購買當下的分期需求，共同串起美業從成交、服務到回訪的消費旅程。

台灣大 美甲 消費

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