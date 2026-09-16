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上品在手訂單較年初翻倍 半導體、電子化學品擴產帶旺氟素設備需求

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

上品（4770）日前表示，海內外晶圓、記憶體業大建廠，帶動電子化學品需求，化學廠也掀起建廠潮，氟素設備及管材、槽體系統需求大增，今年訂單翻倍成長。至2026年8月底，在手訂單約75億元，較年初的38億元倍增，更預估今年接單狀況持續向上，將超越去年、可望寫歷史新高。

上品日前指出，隨半導體及電子化學品擴廠，對氟素設備及槽車需求強勁。目前需極力放大產能因應，各區域需求皆成長，其中台灣需求尤其強勁。今、明年將持續擴充台灣廠產能，預計於2027年再增加20%左右產能。上品先前月產能約80台槽車，目前已提升至140台；因應半導體及電子化學品需求，公司規劃台灣廠再擴增約20%產能至170台，預計2027年第1季投產。

上品今年第2季稅後純益2.48億元，月增23%、年增13.02%，每股純益（EPS）3.11元；今年上半年稅後純益4.51億元，年增5%，EPS 5.63元。上品指出，上半年獲利主要受去年低價訂單影響，由於餘單訂單已逐步消化，今年起高毛利訂單占比放大，下半年接單狀況展望樂觀。

展望明年，上品也預期，不僅營收、接單較今年成長，因逐步將重心移往台灣，產品組合轉佳，毛利率也可望持續改善。

上品主要生產半導體及電子化學品產業所需的氟素內襯設備、材料、管件及槽車。由於晶圓製程使用的電子級化學品，如硫酸、氨水、氫氟酸、異丙醇等，均具腐蝕性，而鐵氟龍具抗酸鹼、耐各種有機溶劑等特性，對多數化學藥品及溶劑皆呈惰性，是優異的耐腐蝕材料，可維持化學品純度，因此廣泛應用於化學品管件及設備，可謂晶圓及電子化學品廠的「血管」。

業界指出，電子化學品從生產、儲存到出貨，均需使用鐵氟龍內襯設備；尤其隨先進製程對金屬離子溶出及微粒的要求日益嚴格，氟素設備的重要性進一步提升，且目前尚無替代材料。上品指出，目前業界競爭者多為日系廠商，而上品相較其他業者多採購半成品再進行加工，乃採直接採購原料並供應客戶，具備優勢。因此，營運策略上，也期掌握此一優勢、加速擴充市占。

上品除氟素設備及管材，近五年也積極投入新產品研發，於今年半導體展展示四項新品，包含射出成型接頭、100公升一體成型PFA 儲槽、取樣瓶及濾芯、離型膜等。其中，射出成型接頭開發已近完成；離型膜也開始小量出貨。

此外，近期「無布板」PTFE基板掀起熱議，上品因具氟素技術能力，也有與廠商合作開發PTFE基板材料相關產品，但目前仍在客戶驗證階段，上品認為相關產品具一定技術門檻，仍在持續努力中。

半導體 化學 晶圓

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