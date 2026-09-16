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Garden City全區開幕 徐國安：這是遠東集團對未來百貨商場的想像

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
遠東SOGO大巨蛋商場Garden City今日正式全區開幕。記者林海／攝影
遠東SOGO大巨蛋商場Garden City今日正式全區開幕。記者林海／攝影

遠東SOGO大巨蛋商場Garden City正式全區開幕，董事長黃晴雯表示，8月22日試營運至今，業績比預期還高出2成，看好全年百億元業績能達標，對於第四季營運展望，她則說，Garden City加入後營運面積增加，因此是一大利多，表現也會更好。

遠東集團董事長徐旭東雖然因健康因素未出席今日開幕，但包括徐旭東的子女--遠東集團創新長徐國安與遠東新世紀董事徐國梅、遠東零售事業副董事長徐雪芳都到場。

台北市長蔣萬安致詞時表示，很榮幸見證Garden City正式開幕，結合時尚、藝術、休閒、親子，讓台北市民有全新體驗的機會。他也說，四年前連大巨蛋都停擺，而他上任時就承諾，一年內讓大巨蛋啟用，2023年底成功兌現承諾，後續也進一步能舉辦演唱會，帶動演唱會經濟，而Garden City就是最後一塊拼圖，未來更不只是百貨，更結合文創、百貨，會是台北市東區最亮的三顆星星。

多半以英語對外溝通的徐國安，今日特地用中文致詞表示，Garden City具有獨特意義，也是遠東集團對於未來百貨商場的想像，零售模式已經改變，不能再依靠商品吸引人，必須給消費者一個來、留下來，以及再次光臨的理由，因此包括親子、娛樂、餐飲等多元業態都相當重要。

徐國安表示，Garden City不再單純追求最大坪效，而是打造更多的公共空間，讓民眾有更佳的體驗，這才是創新的定義，創新並不只是追求科技，而是勇於挑戰。

Garden City營業面積達3.6萬坪，為台北市最大商場，還有五大業種是全台第一，黃晴雯表示，Garden City除了要讓民眾「一站式購足」，更要達到「一站式滿足」。

黃晴雯強調，Garden City不只是一座賣場，目標要達到百億元業績而已，更要成為民眾生活新核心，串連東區、信義區，成為具有國際競爭力的消費購物廊帶。

遠東SOGO大巨蛋商場Garden City正式全區開幕，遠東百貨高層也到場。圖右三為遠東零售事業副董事長徐雪芳。記者林海／攝影
遠東SOGO大巨蛋商場Garden City正式全區開幕，遠東百貨高層也到場。圖右三為遠東零售事業副董事長徐雪芳。記者林海／攝影

遠東SOGO大巨蛋商場Garden City正式全區開幕。圖左一為遠東集團創新長徐國安、左三為遠東新世紀董事徐國梅、遠東SOGO董事長黃晴雯。記者林海／攝影
遠東SOGO大巨蛋商場Garden City正式全區開幕。圖左一為遠東集團創新長徐國安、左三為遠東新世紀董事徐國梅、遠東SOGO董事長黃晴雯。記者林海／攝影

遠東集團 國安 黃晴雯

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