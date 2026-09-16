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百工百業挺國旅 群聯砸1億元、加碼一個月獎金

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

群聯電子（8299）加碼挺國旅！交通部觀光署長陳玉秀15日出席群聯電子中秋晚會，與群聯電子創辦人暨執行長潘健成共同啟動「百工百業挺國旅」行動。群聯率先響應，投入新台幣1億元國旅專案，提供員工旅遊購物金，並規劃2,000支國內團體及自由行商品，另量身打造14條企業專屬旅遊路線，預計至少8,000名員工及眷屬受惠。

群聯此次國旅專案以鐵道旅遊為一大特色，規劃「山嵐號」、「海風號」、「福森號」及「藍皮解憂號」等14項特色行程，串聯花東、阿里山及屏東等地景點，另推出台中美學、桃園露營、南投日月潭、宜蘭親子旅遊及金門離島等二至三日遊，涵蓋鐵道慢旅、自然生態、部落與農村文化、親子體驗及離島人文等玩法，讓員工及眷屬依興趣選擇。

潘健成表示，群聯長期深耕台灣並布局全球，員工是企業持續成長的重要夥伴，此次透過員工旅遊，鼓勵同仁與家人走進台灣各地，從山海景觀、鐵道文化到地方生活，重新認識台灣不同面貌。

除投入新台幣1億元推動國旅專案，群聯也將額外加碼發放一個月獎金，並鼓勵員工將獎金用於國內旅遊，攜家帶眷體驗台灣鐵道文化、走訪各地景點，透過實際旅遊消費支持地方產業，擴大企業挺國旅的效益。

潘健成指出，企業帶領員工及眷屬出遊，不僅能照顧員工福利，也能讓旅遊消費進一步流向旅宿、餐飲、交通、遊憩及地方商圈，帶動更多產業受惠。

群聯此次規劃的企業專屬路線，以鐵道旅遊為主軸，除串聯花東、阿里山及屏東等地，也將地方文化、生態體驗及親子旅遊納入行程。其中，鐵道行程涵蓋「山嵐號」、「海風號」、「福森號」及「藍皮解憂號」等主題；其他行程則包括台中美學、桃園露營、南投日月潭、宜蘭親子旅遊及金門離島等。

觀光署表示，企業帶領員工及眷屬走進台灣各地，旅遊需求可串聯食、宿、遊、購、行等產業，讓旅遊人潮及消費效益擴散至不同產業及地方，形成企業、員工與地方共好的循環。

陳玉秀表示，感謝群聯率先響應「百工百業挺國旅」，以實際行動支持台灣觀光。交通部將持續整合交通及觀光資源，提升旅遊環境與移動便利性，擴大國旅市場，促進區域發展及觀光產業永續。

陳玉秀指出，一家企業帶著員工出發，不只是一趟旅程；當更多企業共同響應，旅遊行程就能匯聚成支持國旅、回饋土地的力量。觀光署也期待更多企業加入，讓企業照顧員工的同時，帶動台灣各地及各行各業共享旅遊效益。

群聯 百工百業 國旅

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