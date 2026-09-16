快訊

美期中選舉前最後表決！眾議院第3度通過決議 要求川普撤軍伊朗

誰害我們用Chinese Taipei？蔣萬安引昔蔡英文、林全說法反擊

極端天災都是小國承擔？尼泊爾怒向國際訴求氣候正義

聽新聞
0:00 / 0:00

台康竹北二廠正式啟用 攜手美商 GeneFab 搶進基因細胞治療 CDMO

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

台康生技（6589）16日宣布，竹北微生物二廠正式啟用，目前已承接兩項日本上市產品的商業化生產訂單；同時與美國GeneFab簽訂合作協議，將生產GMP等級質體DNA（pDNA），跨足基因細胞治療供應鏈，擴大生物藥委託開發暨製造（CDMO）服務版圖。

台康生技16日在新竹生醫園區舉行竹北B棟及微生物二廠啟用暨策略合作簽約典禮，吸引來自日本、美國、歐洲及台灣近200位嘉賓出席。這是繼2019年啟用竹北哺乳動物細胞商業化生產廠後，台康進一步擴充生物藥商業化產能的重要布局。

台康生技表示，全新微生物商業化生產廠採用不鏽鋼發酵反應器及下游純化技術，發酵規模涵蓋75公升至1,500公升，並整合上游發酵與下游純化製程，可因應不同產品及生產規模的需求。

竹北微生物二廠啟用後，已承接兩項日本客戶在當地上市產品的商業化生產，並銜接台康汐止微生物廠擴增產能的需求。廠內配置不同規模的發酵反應器，以及兩條下游生產線，可依產品需求彈性調整產能及製程配置。

台康生技指出，新廠設計除因應現有上市產品的市場需求，也為承接國內外不同類型的CDMO專案預作準備，藉此擴大微生物來源生物藥的開發及商業化生產能力。

隨著竹北微生物二廠完工，台康生技已在竹北建立哺乳動物細胞與微生物細胞兩大商業化生產平台。公司表示，目前同時具備兩種細胞表達系統及商業化量產能力的專業生物藥CDMO業者，在國內及國際市場均屬少數。

台康生技成立13年來，已完成超過五項上市產品的生產專案，目前另有多項國內外委託服務訂單進入上市準備階段。除日本客戶業務持續成長外，公司近年也積極開拓美國、歐洲及亞洲市場，擴大國際CDMO接單來源。

此次新廠啟用的另一項重點，是台康與美國GeneFab簽訂合作協議。依合作內容，台康將生產符合GMP規範的質體DNA，作為GeneFab製造治療用慢病毒載體（LVV）的原料，供應範圍涵蓋臨床階段至商業化生產。

質體DNA及慢病毒載體是基因與細胞治療產品的重要生產材料。台康表示，透過此次合作，公司的CDMO服務將由既有生物藥製造，進一步延伸至基因及細胞治療領域，拓展新的產品類別與國際合作機會。

台康生技自成立以來，採取CDMO服務與自有生物相似藥開發的雙軌營運模式。公司表示，未來將持續擴充研發及商業化製造能力，並透過竹北兩大細胞生產平台，強化承接國際生物藥訂單及連結全球供應鏈的能力。

細胞 基因 竹北

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

泰合10月下旬上市16日業績發表會 抗血栓口溶膜搶攻年292億美元市場

兆捷科技通過交所董事會股票創新板上市審議

AI Nose攻進晶圓前段 Ainos首獲商業訂單半導體前後段布局同步推進

國邑吸入型新藥 L606 獲准中國執行全球三期樞紐試驗

相關新聞

竹北大坪數新案賣到每坪89.99萬 中古屋將跟漲？

信義房屋表示，大陸建設竹北預售案「時華」以每坪89.99萬元、總價3,998萬元成交，寫下竹北實價登錄以來大坪數住宅最高單價。

遠東 Garden City 正式開幕！黃晴雯喊百億營業額、徐家成員罕見同場

遠東SOGO經營的遠東Garden City 16日正式開幕，隨B區主要商場棟「莫內花園」壓軸登場，歷經逾1,200天規劃籌備，Garden City全區正式開幕。遠東SOGO董事長黃晴雯表示，對Garden City的期待，不只是開一座新賣場，「或者是提高100億元的營業額而已」，更希望串聯台北東西兩大商圈，形成具國際競爭力的消費購物廊帶。

為何北部房價較抗跌？一張人口分布圖全明白了

第七波信用管制後，全台房市反轉，房價由漲轉跌，不過比較起來，南部殺聲隆隆，北部則相對抗跌。

台北赤峰街租金飆5倍！名店接連撤出 Sway轟房東貪婪：恐重演東區衰敗

台北中山赤峰街驚爆名店撤離潮！巷弄租金狂飆近5倍、小店月租衝破40萬，連12年日系雜貨都撐不住熄燈。房產專家Sway重砲痛批房東醜陋又貪婪，人氣文青聚落真會步上東區盛極而衰的後塵？

Garden City全區開幕 徐國安：這是遠東集團對未來百貨商場的想像

遠東SOGO大巨蛋商場Garden City正式全區開幕，董事長黃晴雯表示，8月22日試營運至今，業績比預期還高出2成，看好全年百億元業績能達標，對於第四季營運展望，她則說，Garden City加入後營運面積增加，因此是一大利多，表現也會更好。

一表看新北重劃區預售、成屋價格 這區一坪相差近20萬

新北重劃區該買預售屋還是成屋？永慶房產集團盤點近一年新北市十大重劃區預售屋與成屋大樓平均單價，發現仁義重劃區每坪價差19.4萬、將近20萬最多，若以購買30坪的大樓產品為例，兩者總價差近600萬元；而塭仔圳重劃區價差僅6.4萬元，居新北重劃區最低。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。