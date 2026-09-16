台康竹北二廠正式啟用 攜手美商 GeneFab 搶進基因細胞治療 CDMO

台康生技（6589）16日宣布，竹北微生物二廠正式啟用，目前已承接兩項日本上市產品的商業化生產訂單；同時與美國GeneFab簽訂合作協議，將生產GMP等級質體DNA（pDNA），跨足基因及細胞治療供應鏈，擴大生物藥委託開發暨製造（CDMO）服務版圖。

台康生技16日在新竹生醫園區舉行竹北B棟及微生物二廠啟用暨策略合作簽約典禮，吸引來自日本、美國、歐洲及台灣近200位嘉賓出席。這是繼2019年啟用竹北哺乳動物細胞商業化生產廠後，台康進一步擴充生物藥商業化產能的重要布局。

台康生技表示，全新微生物商業化生產廠採用不鏽鋼發酵反應器及下游純化技術，發酵規模涵蓋75公升至1,500公升，並整合上游發酵與下游純化製程，可因應不同產品及生產規模的需求。

竹北微生物二廠啟用後，已承接兩項日本客戶在當地上市產品的商業化生產，並銜接台康汐止微生物廠擴增產能的需求。廠內配置不同規模的發酵反應器，以及兩條下游生產線，可依產品需求彈性調整產能及製程配置。

台康生技指出，新廠設計除因應現有上市產品的市場需求，也為承接國內外不同類型的CDMO專案預作準備，藉此擴大微生物來源生物藥的開發及商業化生產能力。

隨著竹北微生物二廠完工，台康生技已在竹北建立哺乳動物細胞與微生物細胞兩大商業化生產平台。公司表示，目前同時具備兩種細胞表達系統及商業化量產能力的專業生物藥CDMO業者，在國內及國際市場均屬少數。

台康生技成立13年來，已完成超過五項上市產品的生產專案，目前另有多項國內外委託服務訂單進入上市準備階段。除日本客戶業務持續成長外，公司近年也積極開拓美國、歐洲及亞洲市場，擴大國際CDMO接單來源。

此次新廠啟用的另一項重點，是台康與美國GeneFab簽訂合作協議。依合作內容，台康將生產符合GMP規範的質體DNA，作為GeneFab製造治療用慢病毒載體（LVV）的原料，供應範圍涵蓋臨床階段至商業化生產。

質體DNA及慢病毒載體是基因與細胞治療產品的重要生產材料。台康表示，透過此次合作，公司的CDMO服務將由既有生物藥製造，進一步延伸至基因及細胞治療領域，拓展新的產品類別與國際合作機會。

台康生技自成立以來，採取CDMO服務與自有生物相似藥開發的雙軌營運模式。公司表示，未來將持續擴充研發及商業化製造能力，並透過竹北兩大細胞生產平台，強化承接國際生物藥訂單及連結全球供應鏈的能力。