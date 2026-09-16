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台南晶英「熊熊愛上你」主題房升級

經濟日報／ 記者吳秉鍇／台南即時報導
台南晶英「熊熊愛上你」主題房升級。照片／業者提供
台南晶英「熊熊愛上你」主題房升級。照片／業者提供

台南晶英酒店深受親子家庭喜愛的「熊熊愛上你」泰迪熊主題房，今年下半年軟裝質感再升級，特別攜手寢具品牌「一眠堂 MATELAS」，引進結合天然植萃與結構工學研發的「Classic Teddy特仕版」床墊，為旅人帶來更優質的睡眠體驗。

住房專案贈送的禮包亦同步推出全新組合，內含9吋泰迪熊玩偶、獨家設計小熊電話亭存錢筒DIY點心盒及旅行收納三件組等多樣實用好禮，讓全家輕鬆享受充滿童趣與質感的親子旅程。

本次主題房改裝著重於提升寢具舒適度，首次引進由一眠堂MATELAS研發的「皇家植萃系列X Classic Teddy特仕版」床墊，表層採用天絲天然布料搭配Green Touch植本融萃技術，能釋放草本精萃，營造舒緩身心的入睡環境。

內部則結合結構工學，搭載多層高回彈、高密度支撐系統及高碳鋼彈簧核心，提供穩定且持久的支撐力，兼具柔滑觸感與貼合身型的包覆感，特仕版更加入精典泰迪的可愛元素，床墊特別繡上泰迪熊圖樣，讓主題巧思完美融入沉浸式住宿體驗中。

除享受一夜好眠，專案贈禮「熊熊熊愛禮」亦全新升級，禮組包含大人小孩都喜愛的9吋泰迪熊玩偶、全新登場的小熊電話亭存錢筒DIY點心組，以及出遊必備的旅行收納三件組。

DIY禮盒採環保植物纖維板再製盒身，拆解後可組裝成英國經典電話亭造型的存錢筒，盒內則是盛裝飯店點心房手工製作的瑪德蓮甜點，兼具趣味、實用與永續巧思。台南晶英九月迎來12週年，為歡慶生日，凡於當月週日至週四入住主題房，加碼贈限量「熊好睡抱枕」，數量有限，送完為止，好好享受有熊熊陪伴的台南親子假期。

台南 熊熊 小熊

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