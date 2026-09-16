一表看新北重劃區預售、成屋價格 這區一坪相差近20萬

新北重劃區該買預售屋還是成屋？永慶房產集團盤點近一年新北市十大重劃區預售屋與成屋大樓平均單價，發現仁義重劃區每坪價差19.4萬、將近20萬最多，若以購買30坪的大樓產品為例，兩者總價差近600萬元；而塭仔圳重劃區價差僅6.4萬元，居新北重劃區最低。

觀察新北十大重劃區預售屋與成屋大樓價差，三重仁義重劃區的價差最為驚人，每坪相差19.4萬元，價差幅度達32%。

鶯歌鳳鳴重劃區則是價差幅度最大的一區，近一年預售屋49.8萬元，比成屋大樓37.2萬元，每坪貴了12.6萬元，價差幅度33.9%居冠。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，仁義重劃區以住宅規劃為主，面積相比其他重劃區小，發展會較快。交通也是其一大優勢，有中山高及重陽大橋，可連接台北市中心、內科、士林等地區。

該區生活機能也相當便利，有仁義街、五華街等商圈，因此，該區預售屋也受許多消費者歡迎，預售單價仍在高檔，加上當地部分成屋大樓屋齡偏高，拉大預售屋與成屋的價差。

至於價差幅度最大的鳳鳴重劃區，陳金萍分析，鳳鳴重劃區擁有台鐵及三鶯線交通利多的優勢，且房價相較雙北其他重劃區親民，吸引不少首購及自住族群進場。

隨交通建設逐步到位，區域發展漸成熟，近年來預售屋價格快速上漲，因此也拉開與成屋大樓的差距。

相較之下，塭仔圳與江翠北側重劃區的價差幅度較小，價差幅度分別為11.5%與10%。

陳金萍說明，江翠北側重劃區鄰近板橋舊市區，具備水岸景觀、新街廓及公園綠地等居住優勢，部分區塊亦可串聯江子翠、新埔生活圈及板南線捷運，生活與通勤條件已逐步成熟。

數據顯示，近一年預售交易多落在該重劃區的A-B區，距離新埔、新板特區較遠，因此預售單價不像鄰近捷運站的D-F區那麼高。

加上區內新成屋交易熱絡，使整體預售和成屋價差幅度沒那麼明顯，近一年預售屋與成屋大樓每坪價差僅6.9萬元，幅度約一成上下。

塭仔圳重劃區橫跨新莊、泰山區，屬新北大型開發重劃區，區內則持續推動道路、公園、學校等公共建設，整體區域生活機能仍在逐步建置中，預售價格雖已反映未來發展潛力，但尚未出現明顯溢價，近一年預售屋與成屋大樓價差僅6.4萬元最低，價差相對有限。

陳金萍表示，新北各重劃區的預售屋價格持續在高檔，不少重劃區的發展也逐步到位，若能善用預售與成屋大樓的價格差距，在同一重劃區內尋找符合自身需求的產品，在同樣的購屋預算下，購買成屋大樓相對實惠，購置坪數可以比預售屋多出不少，換取到更大的居住空間及品質。