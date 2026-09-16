永佳捷獲利見曙光 祭高薪獎金招募維保、營銷人才

永佳捷電梯董事長許作名16日表示，即使面對房市大環境不佳，新梯訂單縮水，但公司因調整組織與提高毛利策略奏效，目前單月營運損益接近兩平，明年獲利有望初露曙光。為了持續搶攻電梯維保與汰改市場，將祭出高額獎金招募有經驗的維保專業技師與業務推廣人才。

許作名表示，根據8月財報顯示，公司損益已開始接近兩平 ，經過近5年的運營，預估明年將看到盈餘曙光。

許作名表示，因應房地產景氣持續低迷，以及AI逐步廣泛應用，後勤支援效率提升，上半年以間接人員為主，進行了二波組織調整以降低人事成本。另外提高毛利率，過去為搶佔市場犧牲毛利的策略已在去年年中結束，取而代之是降低成本，推出性價比高的產品與服務成為主軸。

許作名指出，在房市景氣持續低迷看不到盡頭的環境下，為求永續經營，經過審慎評估後，近期對於間接人員與主管，進行不得不的減員與組織重整，為此決定感到十分艱難與遺憾。而對於第一線維保技師與業務推廣人才，尤其中部以北地區，仍舊缺工嚴峻。

據統計，全球都在缺「高技術含量、必須靠實作經驗累積」的技工，因爲高階技工往往需要 5～10 年的現場經驗，AI 也很難取代現場工作。永佳捷今年初的春酒晚會上，以高額獎金獎勵多位達標的保修技術員工與主管，就是期待有更多技術與營銷夥伴的參與。

許作名表示對於老舊電梯的升級改造市場，持續樂觀看好，2025年底台灣電梯（扶）保有量約28萬台以上，其中梯齡老舊需評估改造升級估計約14～15萬台，以台北為例，台北市2025年共有 41,000台左右取得安全檢查使用許可，其中15年以上約 30,000台，占比73.4%，顯示成熟都會區的老梯比例非常高。公司將在老梯升級改造市場持續深耕發展，這也是創立公司時的核心目標。