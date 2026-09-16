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徐國安 Garden City 開幕談實體零售未來：要讓顧客有再回來的理由

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
遠東集團創新長徐國安出席遠東Garden City開幕活動。他表示，Garden City對他而言，不只是再開一家百貨公司，而是重新思考未來百貨應該如何做得更好。嚴雅芳/攝影
遠東集團創新長徐國安出席遠東Garden City開幕活動。他表示，Garden City對他而言，不只是再開一家百貨公司，而是重新思考未來百貨應該如何做得更好。嚴雅芳/攝影

遠東集團創新長徐國安16日表示，實體零售要讓消費者有「來的理由、留下來的理由，以及再次回來的理由」，百貨公司不能只著眼於銷售空間，更要創造讓消費者停留、與家人朋友相聚的體驗。他強調，創新不一定是科技，而是勇於挑戰過去習以為常的做法，重新思考顧客體驗，並持續因應未來需求進化。

徐國安今日出席遠東Garden City開幕活動。他表示，Garden City對他而言，不只是再開一家百貨公司，而是重新思考未來百貨應該如何做得更好，包括如何服務顧客、讓消費者感到愉悅，並提供娛樂體驗。

徐國安指出，實體零售必須給消費者到訪、停留及再次回訪的理由，也要創造值得珍藏的家庭時光。Garden City因此在品牌組合上納入不同概念，透過餐飲、娛樂等內容，希望讓顧客每次到訪都能有新的發現。

在商場空間規劃上，徐國安表示，團隊刻意不以每一坪空間都創造零售效益為唯一考量，而是規劃更多開放公共空間，讓消費者能在此見面、休閒及停留，並與家人、朋友及重要的人創造共同回憶。

他認為，這才是創新的核心，「創新不一定總是關於科技」，而是願意挑戰一直以來的做法，重新思考顧客體驗，並持續為未來進化。他並形容，Garden City代表遠東SOGO、台北東區及遠東零售集團「令人期待的新篇章」。

徐國安此次致詞也罕見以中文、英文交錯進行，以中文表達部分零售與創新理念後，再以英文進一步說明，展現學習中文的成果。

遠東零售集團副董事長徐雪芳則表示，遠東零售在台灣已有近60年經營經驗，旗下事業橫跨百貨、量販及超市等不同零售業態，去年整體營業額達1,300多億元，今年隨新店加入，營運規模還會進一步增加。

徐雪芳指出，遠東零售除了經營國內市場，也與海外有相當多交流，並接待不少國際訪客。許多海外旅客來台後，也會到遠東旗下零售據點採購紀念品帶回家，旗下商場除服務台灣消費者，也成為接觸國際旅客的窗口。

徐雪芳表示，Garden City是遠東零售旗下重要的新據點之一，並感謝台灣消費者長期以來對遠東集團零售事業的支持；隨今年新據點加入，遠東零售整體營運規模將持續擴大。

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