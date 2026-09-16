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地方創生×社區一家 走進官田看地方行動長出商業模式

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
官田烏金將菱殼炭融入擴香石等生活商品，讓農業廢棄物不只獲得新用途，也創造更多元的市場價值。（圖：信義房屋提供）
官田烏金將菱殼炭融入擴香石等生活商品，讓農業廢棄物不只獲得新用途，也創造更多元的市場價值。（圖：信義房屋提供）

台灣地方創生基金會「社區扎根 × 創生種子培育」計畫邁入第二屆，持續邀請「社區一家」得獎單位走訪地方創生夥伴場域，透過實地見學與交流，思考如何將社區累積的能量，轉化為地方持續發展的動能。本次活動邀請來自台北、台中、雲林及屏東等地的社區團隊，走進台南「官田烏金」，從一顆菱角殼，看見地方行動如何逐步長出自己的商業模式。

基金會董事長陳美伶提到，社區一家計畫邁入第22年，已資助超過3,000個優秀計畫圓夢，但台灣仍然存在「偏鄉」；基金會董事同時也為社一家評審的盧思岳老師也分享，許多人投入社區營造時，往往是兼著做；計畫結束了、累了，可能就先停下來休息，但地方創生更強調持續推動，並逐步建立能夠自行造血、延續行動的模式。

主理人李政憲帶著大家認識，官田每年產生的大量廢棄菱角殼，透過碳化技術轉化為生物炭，再應用於吸附除臭、土壤改良及各式生活產品。碳化過程產生的熱能也沒有被浪費，而是被回收利用，烹調出一桌豐盛的在地料理。

李政憲提到，官田烏金的發展過程，也曾透過勞動部「多元就業開發方案」，將菱角殼的回收、碳化與包裝等工作，轉化為地方就業機會。但他也拋出一個問題：「未來如果沒有計畫，要用什麼商業模式去支撐？」

他認為，地方創生不一定要發展成龐大的產業，卻不能迴避收入。唯有讓材料走進市場、讓參與的人獲得合理回報，地方行動才不會隨著補助結束而停止。過去10年間，他從循環經濟、社區參與到產品開發，一步步摸索出讓地方行動持續運轉的方式。

「官田烏金社區合作社」與「那顆炭國際有限公司」，建立出一套分工清楚、彼此互補的雙軌模式。

合作社以解決在地廢棄菱角殼問題為核心，作為串聯社區的平台，邀請在地長者與居民參與菱角殼的回收及初步處理，在增加居民收入的同時，也累積社區參與和地方認同。公司則承擔材料研發、品牌經營、市場開發，以及商業上需要快速決策的工作，讓地方生產的材料能夠真正走進市場。

官田烏金不一定自己製作所有終端商品，而是提供生物炭材料，與更擅長產品製造及通路經營的企業合作，開發貓砂、機能紡織品等產品，再將適合的成品帶回自己的場域銷售。

重點不在於一個團隊包辦所有事情，而是找到自己在價值鏈上的位置，讓每個角色發揮專長，創造彼此都能獲利的合作。官田烏金真正想複製的，不只是一項「菱角殼變烏金」的技術，而是一套從地方問題出發，結合技術、社區分工與商業模式，讓行動持續下去的方法。

也期待社區團隊在參與見學後將這個問題帶回自己的地方：「我們已經解決了什麼問題、創造了什麼價值？下一步，又能如何讓這份價值支持行動繼續走下去？」

台灣地方創生基金會「社區扎根 × 創生種子培育」計畫邁入第二屆，持續邀請「社區一家」得獎單位走訪地方創生夥伴場域。（圖：信義房屋提供）
台灣地方創生基金會「社區扎根 × 創生種子培育」計畫邁入第二屆，持續邀請「社區一家」得獎單位走訪地方創生夥伴場域。（圖：信義房屋提供）

屏東 陳美伶 團隊

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