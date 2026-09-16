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萬大線通車倒數 萬華新屋稀缺、30坪以下小宅補缺口

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
萬大線通車倒數，萬華商圈出現30坪以下小坪數新案，「萬象の丘」主打20至26坪兩房，雙衛與雙面採光等規劃，切中首購與自住客對總價與品質的需求。（圖:信義房屋提供）
萬大線通車倒數，萬華商圈出現30坪以下小坪數新案，「萬象の丘」主打20至26坪兩房，雙衛與雙面採光等規劃，切中首購與自住客對總價與品質的需求。（圖:信義房屋提供）

萬大線通車進入倒數，沿線房市已現分化。信義代銷永續研展組協理童莉婷指出，中和段因推案集中與聯開優勢，成交多落在7字頭；台北萬華商圈成熟卻素地少、屋齡偏高，能否靠新案補足缺口，成為捷運效益發酵關鍵。

以南萬華為例，近期市場陸續推出30坪以下小坪數新案為商圈注入新氣象，如距廈安站約400公尺的「萬象の丘」，主打20至26坪兩房，雙衛與雙面採光等規劃，切中首購與自住客對總價與品質的需求，此案另有萬大線、板南線與台鐵轉乘優勢更引注目。另一方面，「三輝序慕」規劃25至48坪，實登單價達102至124萬元，證實在新屋稀缺條件下，中大坪數及高總價產品仍具支撐。

跨入新北後，中和段的焦點轉為捷運聯開與既有生活圈的結合。連城錦和站旁的「大同新紀元」受惠於軌道題材與周邊機能，實登單價約70至85萬元，去化達九成；中和高中站「冠德心禾匯」成交單價約72至84萬元；顯示中和段已建立起明確的新案價格帶。

同屬新北的永和永平國小站周邊，則展現成熟商圈與新屋稀缺帶來的價格分層。憑藉仁愛公園、比漾廣場與完整學區，區域內具規模的新大樓選擇極為有限，使「三輝雙子星」、「忠泰和」近年高樓層成交突破百萬單價，顯著高於周邊中古屋行情，凸顯出品牌、社區規模與景觀條件在成熟生活圈中的溢價能力。

童莉婷分析，捷運建設對房市的拉動，不單取決於站點距離，更受既有機能、新屋稀缺度與總價帶交織影響。在信用管制與資金門檻提升下，買方決策回歸實際負擔能力。隨著萬大線通車進入倒數，沿線市場正由「建設預期」轉入「產品實力」的競爭階段；中和段率先奠定行情後，台北萬華端能否藉由新案挹注改善住宅供給結構，將是後續觀察焦點。

萬華 萬大線 小宅

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