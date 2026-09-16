6分鐘掌握腦神經、10秒完成瑕疵建模 TIE秀台灣創新技術

2026台灣創新技術博覽會（TIE）明日在台北世貿一館登場，為期3天，經濟部設置「創新經濟館」，聚焦半導體、智慧製造、精準健康、淨零永續及跨域前瞻等五大主題，展示168項創新技術。

經濟部中企署表示，此次創新經濟館以「AI賦能創新，永續邁向新未來」為主軸，中企署在精準健康主題，推薦2025年創新研究獎得主神經元科技以穿戴式裝置即時偵測眼球運動與瞳孔反應，6分鐘即可產出腦神經與前庭系統的輔助診斷資料，應用於耳鼻喉科、神經內科、急診及健診中心。

智慧製造主題，邀請2023年小巨人獎得主醫電鼎眾，展出雙視角3D量測工業內視鏡，10秒內捕捉建模物體表面瑕疵尺寸，拓展能源、化工、航太及軍方設備檢修市場。

淨零永續主題，由2025年新創事業獎得主先進材以竹纖維取代塑膠，開發先進碳纖維創新材料，展現極佳剛性、抗衝擊及高承載力，適用於特定無人機零組件。

跨域前瞻主題則由奎景運算科技推出企業級私有AI Agent平台，協助高機敏產業安全部署AI，並解決合規與治理問題。

國際展區的部分，中企署今年首次邀請土耳其企業Blitz Technology來台，展現「迷你型全天候戰術偵測雲台與影像處理技術」，產品具備重量輕及導入成本低等特色；日商Nippon Technology Solution則以「智慧多功能熱旋風包裝設備」切入利基市場，鎖定容器產品包膜需求，提出更具效率的包裝解決方案。