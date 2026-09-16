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竹北大坪數新案賣到每坪89.99萬 中古屋將跟漲？

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。住宅週報／提供
房市示意圖。住宅週報／提供

信義房屋表示，大陸建設竹北預售案「時華」以每坪89.99萬元、總價3,998萬元成交，寫下竹北實價登錄以來大坪數住宅最高單價。

信義房屋表示，過去竹北90萬元以上單價多集中在10至20坪小宅，此次則由50坪大坪數產品寫下大坪數住宅新高；相較目前竹北遠百商圈中古華廈均價約47萬元、大樓約50萬元，單價價差近乎翻倍。

信義房屋竹二區協理陳世光表示，縣二重劃區雖非高鐵特區，但生活機能成熟，加上品牌建商效應及預售屋分期付款方式，都是買方願意接受高單價的關鍵原因。

至於預售創新價後，周邊中古屋是否跟著水漲船高？信義房屋竹北勝利店主任邱子謙表示，短期內確實可能讓部分屋主惜售或調高開價，但實際影響主要仍停留在心理層面。

他表示，現在實價登錄資訊透明，買方可清楚查到社區歷史成交行情，加上銀行鑑價也會牽動貸款成數，因此新案賣出高價，不代表周邊中古屋就能直接比照往上加價，最終仍要回歸社區條件、屋齡與買方接受度。

邱子謙指出，區內不少中古社區屋齡約20年，部分公設比約22-30%，4房室內空間約35坪，單價約45萬/坪，對重視實際使用空間的家庭仍有吸引力。

但大坪數中古屋總價仍高，買方也會考量未來轉手性，銷售期通常較長，若預算相近，重視屋齡與社區質感的買方，也可能轉往竹北其他屋齡較新的區塊。

邱子謙分析，竹北遠百開幕後，加上享平方影城、周邊餐飲零售機能到位，商圈已相當成熟；周邊有十興國小、勝利國中等學區，交通距離國道交流道車程不到5分鐘，區位恰好介於竹科與台元科技園區之間，長期以科技業家庭自住客為主要買盤。

他指出，近年竹北購屋族群逐漸年輕化，這類買方更重視房屋是否全新、社區質感及建商品牌，購屋考量不完全取決於單價。

預售屋可將付款期程拉長，符合部分買方的資金規劃，尤其部分客戶資金仍配置在股市，不希望一次拿出數百萬元自備款，因此也會衡量前期需要投入多少現金，把資金運用彈性納入考量。

他表示，從市場流通狀況來看，遠百商圈仍以總價較低的2、3房去化速度較快。單價約50萬/坪，總價2,000萬元內，條件合適時往往不到一個月就能成交。「昌益蔚藍海」、「竹北101」、「臻愛香榭」等社區的3房產品也有一定指名度，主要買方仍以家庭自住客為主。

竹北 坪數 中古屋

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