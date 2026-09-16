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遠東 Garden City 正式開幕！黃晴雯喊百億營業額、徐家成員罕見同場

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
遠東Garden City今日正式開幕，遠東集團徐家成員罕見同場，包括遠東集團創新長徐國安與夫人，以及遠東新世紀董事徐國梅均到場。嚴雅芳/攝影
遠東Garden City今日正式開幕，遠東集團徐家成員罕見同場，包括遠東集團創新長徐國安與夫人，以及遠東新世紀董事徐國梅均到場。嚴雅芳/攝影

遠東SOGO經營的遠東Garden City 16日正式開幕，隨B區主要商場棟「莫內花園」壓軸登場，歷經逾1,200天規劃籌備，Garden City全區正式開幕。遠東SOGO董事長黃晴雯表示，對Garden City的期待，不只是開一座新賣場，「或者是提高100億元的營業額而已」，更希望串聯台北東西兩大商圈，形成具國際競爭力的消費購物廊帶。

Garden City開幕也吸引遠東集團徐家成員罕見多人到場，包括遠東零售集團副董事長徐雪芳、遠東集團創新長徐國安與夫人，以及遠東新世紀董事徐國梅均現身，為開幕活動增添話題。

黃晴雯表示，Garden City從規劃到全區開幕歷時逾1,200天，從「育種、深耕到灌溉、修剪、呵護」，如今隨最後一塊拼圖到位，全區正式開幕。此次更將一半以上空間保留作為消費者休閒、社交的「客廳」，希望商場不只是購物場所，而是市民生活的一部分。

黃晴雯指出，此次商場集結國內外近200個全台首創品牌，並有五大業種規模居全台之冠。Garden City鎖定年輕及城市生活消費族群，將新世代精品、餐飲、化妝品、親子及運動列為五大核心業種，希望從單純購物場所轉向涵蓋餐飲、社交及休閒的一站式消費場域。

黃晴雯表示，Garden City坐落大巨蛋，未來希望成為台北市民生活的新核心，進一步串聯台北東西兩側商圈，形成大型且具國際競爭力的消費購物廊帶。

遠東Garden City總面積達3.6萬坪，由遠東SOGO團隊經營，2024年起陸續開出D區「食尚庭園」、C區「花園綠廊」，2025年A區影城棟「光之花園」加入營運，今年再由B區主要商場棟「莫內花園」壓軸登場，全區導入超過560個品牌。

餐飲是Garden City主要業種之一，全區餐飲營業面積達1.1萬坪、超過150個品牌；其中主要商場棟B2規劃近3,000坪餐飲空間，超過80個品牌進駐，日系超市LOPIA預計第4季登場。主要商場棟並涵蓋美妝、運動、精品、親子及家電等業種。

遠東Garden City今日正式開幕，遠東零售集團副董事長徐雪芳（左起）、遠東SOGO董事長黃晴雯、遠東集團創新長徐國安出席開幕活動。嚴雅芳/攝影
遠東Garden City今日正式開幕，遠東零售集團副董事長徐雪芳（左起）、遠東SOGO董事長黃晴雯、遠東集團創新長徐國安出席開幕活動。嚴雅芳/攝影

黃晴雯 百億 遠東集團

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