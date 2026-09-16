為何北部房價較抗跌？一張人口分布圖全明白了

第七波信用管制後，全台房市反轉，房價由漲轉跌，不過比較起來，南部殺聲隆隆，北部則相對抗跌。

馨傳不動產執行長何世昌表示，會有這種情況，一來是這一波房市多頭，中南部漲勢猛，二來則和人口集中北部有關。

他表示，根據內政部統計，2026年8月，台灣總人口數約2,322萬人，比去年同期減少103,622人，大約回到2011年水位。

即便人口變少，北傾集中的現象依然未改變，高達1,316萬人居住在台中及以北區域，占全國總人口數約57%。

馨傳不動產製作一張人口分布圖，從台中到基隆，白色部分，面積約9,112平方公里，僅占全國總面積4分之1，卻塞進了57%人口。

青色區域面積約2.7萬平方公里，占全台面積4分之3，但人口僅約1千萬人，僅占全國總人口數43%。

何世昌表示，雖然政府持續推動「科技產業南移」，台灣人口分布「頭重腳輕」的趨勢依舊，南北城鄉發展差距只有紓緩，尚未被扭轉。

他表示，往後十幾年，北漂族與南漂族並存的情況更為普遍，「南北大漂移」時代隨著科技產業腳步移動而拉開序幕。未來房地產發展與高度都市化緊密掛勾，主要都會區房產還是較有保值性。