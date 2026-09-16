104實習打工故事競賽邀學生分享經驗 總獎金逾16萬

104人力銀行去年首度推出實習打工故事競賽收錄超過500則學生經驗，也看見各式各樣從實習打工帶來的收穫。今年104人力銀行「2026實習打工故事競賽」現正徵件至9月28日，延續上屆超過500則實習打工故事投稿，邀請學生持續分享真實經驗，文字、短影音皆可投稿，單項最高獎金2萬元。

104人力銀行社會企業處總監陳秀雲表示，從熟悉職場、累積能力到確認志向，打工及實習經驗不一定要與未來職涯完全相同，但工作過程中累積的經驗，都可能成為下一步選課及求職的參考。

104人力銀行去年首度推出實習打工故事競賽，收錄超過500則學生經驗，例如一名火鍋店的工讀生，從熟悉開店、收班的日常執行，到能獨當一面帶領新人培訓；原本不擅長與陌生人互動的法律系學生，透過門市銷售工作學會理解顧客需求、說明產品價值並建立信任；另一名參與衛星天線研發的電機系學生，則在實際接觸射頻儀器及研發工作後，更確定未來方向，後續修課也更加聚焦。

104人力銀行正舉辦第二屆「2026實習打工故事競(https://tw104.pse.is/9jt59l)，邀請學生分享工作中面對的挑戰、學到的技能，以及這段經歷如何影響選課、升學與求職方向。不論是在企業實習，或於餐廳、門市、補習班等場域打工，皆可投稿。

競賽徵件至2026年9月28日，設有文字組、短影音組、網路人氣投票及人氣獎，總獎金逾新台幣16萬元，期盼透過學生的真實故事，讓更多人看見青年如何在第一線工作現場累積能力、探索未來方向。