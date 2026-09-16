TIP 台灣永續評鑑洞察：員工溝通與福利 職安表現高於勞資溝通與福利

臺灣指數公司最新一期2026年6月「TIP台灣永續評鑑」結果顯示，全體上市櫃受評公司在「員工溝通與福利」重大議題平均得分為50.7分。進一步分析各題組，職業安全相關題項平均得分58.4分，高於勞資溝通37.7分及員工福利35.1分，呈現上市櫃公司在三類員工相關永續議題上的表現差異。

按產業觀察，電子業平均55.4分為四大產業之首，服務業以平均44.34分居末，整體而言各產業間分數差距不大。分析各題組表現，職業安全相關題項表現最佳，顯示企業在法規要求之下，於職安衛生管理已有一定基礎；勞資溝通、員工福利題組表現相對落後，顯示企業在建立有效勞資溝通機制，以及提供更完善的員工福利措施方面，仍有進一步提升的空間。

「TIP台灣永續評鑑」以S（社會）、E（經濟）、E（環境）、D（揭露）四大面向為架構，延伸22項重大議題，系統性評估受評公司的永續表現。其中，社會面「員工溝通與福利」重大議題，除評估企業的勞資溝通情形以及優於法規的福利措施外，也關注企業在職業安全衛生的管理制度與實際成效。針對企業未公開因應措施的職業災害傷亡或違法事件，評鑑設有扣分機制，以強化企業對員工職場安全及基本勞動權益的重視。

員工福祉已成為國際間持續關注的重要永續議題。2026年，國際勞工組織（International Labour Organization, ILO）以「身心健康的工作環境」作為世界職業安全衛生日的核心主題，強調員工的身心健康與職場安全密切相關，並可能會對企業的職安績效產生實際影響。此外，ILO組織於本年初舉辦的亞太區域論壇中，提及人口高齡化對就業市場所帶來的影響。面對同樣逐步邁向高齡化社會的台灣，TIP台灣永續評鑑未來將於「員工溝通與福利」議題中，納入對企業全齡友善支持政策與措施之評估。

臺灣指數公司作為台灣永續資訊的重要提供者之一，設計300多道接軌國際永續趨勢、同時貼近台灣規範的評鑑題項，從投資人視角出發，系統性檢視上市櫃公司的永續風險與機會。「TIP台灣永續評鑑」為主管機關核可之6檔ESG基金採用，係運用最廣泛的台股ESG評鑑資料之一。

臺灣指數公司每半年透過IR議合服務平台(https://irengage.taiwanindex.com.tw/)發布「TIP台灣永續評鑑」結果，提供各界參考。