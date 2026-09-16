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強化連續假期海運安全 航港局抽查客船舶及海運客運場站安全

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

為使中秋節、教師節、國慶日及光復節連續假期海運疏運順暢並確保旅客安全，航港局已於9月8日至10日辦理「載客船舶及海運客運場站公共安全與營運服務聯合督檢」，完成65艘固定航線載客船舶及海運客運場站3處重點項目查察，相關缺失均要求業者改善完成。

航港局強調，本次抽查重點將聚焦於載客船舶「乘客登船實名制情形」、「行動電源自燃消防演練」、「走道或緊急逃生出口無堆放行李或雜物」、「開航前播放或示範救生衣穿著方法」、「火警警報系統運作正常」、「航行設備運作正常(AIS、航行燈號)」，另海運客運場站就「班次時刻表及票價標示清楚，是否包含中英文標示」、「是否有設置及使用無障礙岸接設備」、「場站無障礙設施之指標(引)是否清楚明確」、「場站是否維持無障礙廁間及通道空間暢通無礙」、「無障礙廁所設備可否正常使用」、「是否有設置及使用無障礙岸接設備」、「場站之消防、災害防救等公共安全及營運服務」與「是否有設置合格AED 設備」等抽查，若發現有任何影響航行安全缺失，將要求業者立即改善，並經複查確認無問題後始得開航。

航港局表示，船舶航行安全為連續假期海運疏運之核心工作，已責成業者落實開航前播放或示範救生衣穿著宣導，抽查船舶相關設備及船員應變能力，確保船舶適航性。本次特別加強查核行動電源冒煙起火演練及現場操作情形，另再次呼籲，如乘客須攜帶鋰電池或行動電源登船，應選用經商品檢驗合格之產品，不得託運或放置行李箱，並隨身攜帶，放置視線可及處，以確保海運旅客及船舶安全。

航港局 連續假期 客運

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