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21萬個兼職工作找人 連鎖門市到專業教學高薪兼職時薪上看3000

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
大學開學，大學生又開始找打工機會，對初次打工的學生而言，先了解招募資訊、薪資、排班、福利及培訓制度，掌握工作條件之後再安心應徵。聯合報系資料照
大學開學，大學生又開始找打工機會，對初次打工的學生而言，先了解招募資訊、薪資、排班、福利及培訓制度，掌握工作條件之後再安心應徵。聯合報系資料照

開學找打工，104兼職打工專區全站超過21.6萬個兼職工作機會，大學生除了比較時薪，還能如何判斷一份工作是否適合自己？104人力銀行社會企業處總監陳秀雲建議學生可從「工作條件、能力累積、專長與報酬、職涯連結」四個面向評估自身目的，讓打工成為累積未來職涯資本的機會。

面對琳瑯滿目的兼職機會，104人力銀行社會企業處總監陳秀雲建議，學生可先確認自己目前最需要的是收入、經驗、還是探索職涯方向，並從以下四個面向評估：

一、工作條件：確認工作內容、薪資、排班方式、通勤距離、福利及培訓資訊，評估是否符合課表與生活安排。

二、能力累積：了解工作任務可以練習哪些能力，例如顧客服務、溝通表達、內容製作或專案執行，思考這些能力未來能否延伸到其他工作。

三、專長與報酬：盤點自己已具備的外語、學科、資訊軟體或證照等專長，了解能否運用在工作中，並轉換成合理報酬。

四、職涯連結：觀察工作與未來想投入的產業、職務或專業領域有何關聯，作為後續選課、升學與求職參考。

而針對高薪兼職職缺，104兼職打工專區分析2026年高時薪職缺多數為教學及專業授課工作，包括AP、SAT、TOEFL及IELTS等國際升學測驗教師、補習班國高中學科老師，以及資訊軟體、程式設計、證照與國考輔考講師，時薪上看3000元；建議具備外語、學科、資訊軟體或證照等專長的學生，可以加強本身專業應用與教學表達的能力，往專業授課的高薪工作邁進。

104兼職打工專區「熱門兼職企業排行榜」包括康是美、麥當勞、全聯、DAISO大創及王品餐飲等大型連鎖企業，提供多元門市據點與職務選擇，對初次打工的學生而言，先了解招募資訊、薪資、排班、福利及培訓制度，掌握工作條件之後再安心應徵；另有展場、活動及快閃店等短期工讀，可依課表、通勤距離與可投入時間選擇。

時薪 高薪 人力銀行

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