台北赤峰街租金飆5倍！名店接連撤出 Sway轟房東貪婪：恐重演東區衰敗

台北捷運中山站周邊的赤峰街商圈近日爆發罕見出走潮。昔日憑藉老宅街景、職人手作與文青咖啡廳暴紅的特色街區，店面租金相較疫情期間狂飆近5倍，單坪行情甚至衝上2萬元大關。過高的營運成本直接壓垮多間深耕多年的特色老店，短短半年內集體撤離，引發外界高度擔憂赤峰街恐步入昔日台北東區「盛極而衰」的空置噩夢。

赤峰街租金狂飆近5倍！小店月租衝破40萬

據在地業者透露，赤峰街部分店面租金近年出現「價高者得」的競標情況，行情被不斷墊高。市場傳出，25坪小吃店月租曾從約9萬元大幅調高至19萬元，一般店面也有從17萬元翻倍漲至40萬元的案例。目前部分小坪數店面月租突破40萬元已成常態，大型店面租金更逼近百萬元，大幅推升的進駐門檻讓許多中小型特色業者難以招架。

高租金壓力迅速反映在店家的異動骨牌效應上。經營長達12年的日系生活雜貨品牌「NATURAL KITCHEN」宣布因租約到期，於10月26日結束營業；超人氣澳式早午餐「Supranormal Bakery Cafe」赤峰店也因租金喊漲於9月13日熄燈，業者感嘆「能否續留不是自己能決定」；連同桐生日式可麗餅與在地20年的老牌髮廊也接連退場，原址更傳出由連鎖服飾以近百萬月租接手。

「特色商圈走向死亡」Sway痛批房東醜陋又貪婪

房市專家Sway（鄭詩韋）近日在臉書粉專發文直言，「前有東區搞死自己，現在赤峰街正在上演！」他認為，赤峰街早期是靠老屋街景、咖啡、甜點及手作等品牌長期經營累積人氣，才形成今日商圈規模。如今人潮增加，部分房東心態開始變得囂張，抱持「能紅全靠店面貢獻、你不租別人搶著租」的傲慢心態漫天要價，正是扼殺在地商圈活力的罪魁禍首。

Sway進一步示警，天價房租逼迫優質店家降低品質以求生存，原創糕點被迫換成工廠批發、精品咖啡豆降級為廉價商業豆，連特色選品也淪為低價仿冒貨。他痛斥這些房東「醜陋又貪婪」，直言寧可讓商圈衰退也絕不支持無良房東，更感嘆一旦富有溫度與特色的文青店全被缺乏靈魂的連鎖店取代，赤峰街實質上就已經走向死亡。

重演新堀江沒落場景？網議論前車之鑑

貼文曝光後迅速引發熱烈討論，許多網友感嘆歷史總是驚人相似，紛紛點名師大、士林夜市、台中逢甲與高雄新堀江等前車之鑑，直言「大家去中山站是為了逛文青巷弄，特色小店走光後誰要逛？」、「房租暴漲最後只會等著變鬼城」，痛批貪婪造成惡性循環，甚至直言商圈若失去原創靈魂，人潮轉移只是時間問題。

不過，也有另一派聲音替房東緩頰，主張置產本身就背負投資風險，在自由市場機制下追求租金收益無可厚非，留言反駁「房東購屋背負房貸與利率風險，換你當房東也會想分一杯羹」、「純粹回歸市場機制罷了，人潮就是錢潮」。