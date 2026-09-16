國邑吸入型新藥 L606 獲准中國執行全球三期樞紐試驗

國邑＊（6875）16日宣布，該公司開發的吸入新藥L606已收到合作夥伴Liquidia通知，獲中國國家藥品監督管理局（NMPA）核准，將啟動中國臨床試驗中心，進行治療間質性肺病相關肺高壓(PH-ILD)的全球三期樞紐臨床試驗（Re-Spire）。

依L606產品授權合作協議，Liquidia負擔全球Re-Spire臨床試驗相關費用與執行，國邑藥品負責生產臨床試驗用藥，並依約銷售予Liquidia。隨著中國的臨床試驗的展開，全球臨床試驗中心數將進一步擴大，加速全球病患的收案速度。

目前L606中國市場商業化權利仍由國邑保留，尚未對外授權。隨著中國正式加入全球第三期樞紐試驗，國邑將加速中國市場開發與商業化布局，並持續推進相關合作洽談，掌握L606在中國市場的商業化機會。

國邑總經理甘霈表示，L606獲中國NMPA核准，並將中國臨床試驗中心納入全球第三期Re-Spire，是L606全球臨床開發的重要里程碑。中國是全球重要的肺部疾病藥品市場，擁有龐大的病患人口，此次中國加入全球樞紐試驗，不僅可加快L606的全球臨床收案速度，也進一步增加中國醫生及病患對L606新藥的認識，建立治療PH-ILD實際的臨床經驗。

國邑表示，間質性肺病患者併發的肺高壓(PH-ILD)疾病市場，全球仍存在高度未滿足的治療需求，中國目前尚無針對PH-ILD適應症核准的專門治療藥物，市場需求仍有待滿足。隨著本次三期臨床試驗送件資料獲准，在中國的L606臨床開發將會是一個起點，未來可利用已核准的資料，加速拓展更多的適應症。除目前開發中的PH-ILD與PAH適應症外，亦具備拓展至特發性肺纖維化(IPF)等多項適應症的潛力，進一步提升產品的價值。