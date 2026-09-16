共信獲阿聯酋邀請交流 布局中東馬匹腫瘤醫療市場 搶佔百億藍海市場

共信-KY（6617）16日宣布，該公司受阿聯酋國際耐力村（Emirates International Endurance Village，EIEV）邀請，向阿拉伯聯合大公國副總統曼蘇爾親王（Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan）及獸醫專家團隊介紹PTS腫瘤消融技術，為拓展中東高價值動物醫療市場開啟新契機。

EIEV是由曼蘇爾親王贊助支持，為國際馬術耐力賽的重要場域。耐力賽高度重視馬匹的健康、運動表現與動物福利，皮膚及淺表性腫瘤的治療與術後照護，亦是馬主及獸醫團隊關注的醫療需求。

共信-KY旗下馬匹用腫瘤消融候選新藥p-TLS，已由國立屏東科技大學完成臨床試驗，針對黑色素瘤、鱗狀細胞癌及肉瘤等馬匹淺表性腫瘤進行評估。依公司提供的試驗結果，受試腫瘤消融率達100%，相關成果並已於泰國舉行的世界馬獸醫協會（WEVA）大會發表。此次交流聚焦馬匹腫瘤治療，向曼蘇爾親王及與會專家分享p-TLS臨床試驗成果，探討其於馬匹腫瘤治療的應用潛力。

共信-KY總經理林懋元表示，p-TLS採直接作用於腫瘤局部的治療策略，具有微創、局部施藥及腫瘤消融等特色，並具備降低全身性治療負擔與縮短恢復期的潛力。對需維持運動機能與競技狀態的賽馬而言，兼顧治療效果、恢復時間短與動物福利，是新療法的重要發展方向。

全球馬術與賽馬產業涵蓋競賽、育種、交易及健康照護等領域，帶動馬匹專科醫療與創新治療需求。中東擁有深厚的阿拉伯馬育種與馬術文化，UAE更是耐力賽及高價值馬匹相關產業的重要市場，為共信-KY評估馬匹腫瘤治療應用的重點區域，藉此切入高價值品種賽馬尚待滿足的醫療需求。

共信指出，灰色馬是馬匹黑色素瘤的高風險族群，相關醫療需求隨馬匹年齡增加而更受重視。純種阿拉伯馬在中東耐力賽、育種及馬術活動中扮演重要角色，也使兼顧腫瘤控制、運動能力與生活品質的治療方式，具有進一步發展的空間。

相較於傳統療法，瘤內化學消融提供另一種局部治療方向。共信表示，未來將持續累積研究證據，評估p-TLS在不同腫瘤類型與臨床情境下的應用價值，回應馬主及獸醫團隊對微創治療與術後恢復的需求。

林懋元表示，此次受EIEV邀請進行技術交流，讓共信有機會直接了解中東第一線馬科醫療需求，並探討PTS技術平台由犬貓腫瘤延伸至馬匹等大型動物的跨物種應用潛力。公司後續將進一步評估UAE當地臨床研究、法規註冊、合作模式及商業化機會，以UAE作為拓展中東高價值動物醫療市場的重要據點，逐步推進區域布局。

林懋元更進一步指出，隨著動物醫療朝向精準、微創及高品質照護發展，共信將持續深化PTS技術平台的研究與應用，從犬貓伴侶動物延伸至馬科等大型動物，推動跨物種、跨適應症及國際市場布局，為動物腫瘤事業拓展新的成長動能。