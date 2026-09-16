快訊

工程師出軌被抓包「婚前發現當喜事辦」 律師點頭：錯的婚姻更貴

伊朗曾狂轟美軍中東基地！匿名美軍批「根本沒在守」E-3預警機斷尾

聯合報邀跨世代對談 台積電營運長米玉傑：AI像3歲超人

聽新聞
0:00 / 0:00

共信獲阿聯酋邀請交流 布局中東馬匹腫瘤醫療市場 搶佔百億藍海市場

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
共信總經理林懋元（前排右三）受阿拉伯聯合大公國EIEV邀請介紹旗下PTS瘤內化學消融技術。共信／提供
共信總經理林懋元（前排右三）受阿拉伯聯合大公國EIEV邀請介紹旗下PTS瘤內化學消融技術。共信／提供

共信-KY（6617）16日宣布，該公司受阿聯酋國際耐力村（Emirates International Endurance Village，EIEV）邀請，向阿拉伯聯合大公國副總統曼蘇爾親王（Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan）及獸醫專家團隊介紹PTS腫瘤消融技術，為拓展中東高價值動物醫療市場開啟新契機。

EIEV是由曼蘇爾親王贊助支持，為國際馬術耐力賽的重要場域。耐力賽高度重視馬匹的健康、運動表現與動物福利，皮膚及淺表性腫瘤的治療與術後照護，亦是馬主及獸醫團隊關注的醫療需求。

共信-KY旗下馬匹用腫瘤消融候選新藥p-TLS，已由國立屏東科技大學完成臨床試驗，針對黑色素瘤、鱗狀細胞癌及肉瘤等馬匹淺表性腫瘤進行評估。依公司提供的試驗結果，受試腫瘤消融率達100%，相關成果並已於泰國舉行的世界馬獸醫協會（WEVA）大會發表。此次交流聚焦馬匹腫瘤治療，向曼蘇爾親王及與會專家分享p-TLS臨床試驗成果，探討其於馬匹腫瘤治療的應用潛力。

共信-KY總經理林懋元表示，p-TLS採直接作用於腫瘤局部的治療策略，具有微創、局部施藥及腫瘤消融等特色，並具備降低全身性治療負擔與縮短恢復期的潛力。對需維持運動機能與競技狀態的賽馬而言，兼顧治療效果、恢復時間短與動物福利，是新療法的重要發展方向。

全球馬術與賽馬產業涵蓋競賽、育種、交易及健康照護等領域，帶動馬匹專科醫療與創新治療需求。中東擁有深厚的阿拉伯馬育種與馬術文化，UAE更是耐力賽及高價值馬匹相關產業的重要市場，為共信-KY評估馬匹腫瘤治療應用的重點區域，藉此切入高價值品種賽馬尚待滿足的醫療需求。

共信指出，灰色馬是馬匹黑色素瘤的高風險族群，相關醫療需求隨馬匹年齡增加而更受重視。純種阿拉伯馬在中東耐力賽、育種及馬術活動中扮演重要角色，也使兼顧腫瘤控制、運動能力與生活品質的治療方式，具有進一步發展的空間。

相較於傳統療法，瘤內化學消融提供另一種局部治療方向。共信表示，未來將持續累積研究證據，評估p-TLS在不同腫瘤類型與臨床情境下的應用價值，回應馬主及獸醫團隊對微創治療與術後恢復的需求。

林懋元表示，此次受EIEV邀請進行技術交流，讓共信有機會直接了解中東第一線馬科醫療需求，並探討PTS技術平台由犬貓腫瘤延伸至馬匹等大型動物的跨物種應用潛力。公司後續將進一步評估UAE當地臨床研究、法規註冊、合作模式及商業化機會，以UAE作為拓展中東高價值動物醫療市場的重要據點，逐步推進區域布局。

林懋元更進一步指出，隨著動物醫療朝向精準、微創及高品質照護發展，共信將持續深化PTS技術平台的研究與應用，從犬貓伴侶動物延伸至馬科等大型動物，推動跨物種、跨適應症及國際市場布局，為動物腫瘤事業拓展新的成長動能。

阿聯酋 中東 腫瘤

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

共信犬用藥商業化 加速

台捷合作升溫 台灣成捷克 AFI 投資諮詢最大來源

台灣創新技術博覽會聚焦 AI 創新應用

全球首款美國FDA生髮適應症雷射登台　絲凱鉑診所成指定治療院所　國際毛髮醫學技術接軌台灣

相關新聞

iPhone 18美、中預購冷 台灣買氣也出現遞延

台灣電信三雄iPhone 18 Pro系列新機和折疊機iPhone Duo專屬資費昨（15）日全數出爐，罕見出現三雄不同調。遠傳及台灣大均有零元方案，都要綁定最高資費；中華電信破天荒沒有零元方案，是2008年開賣iPhone以來首例。

國泰金技術年會 擘劃AI藍圖

金融業最具指標性的金融科技盛會2026國泰金控技術年會昨（15）日登場。適逢國泰金啟動數位轉型滿10周年，國泰金副董事長蔡宗翰出席並擔綱上午場爐邊對談與談人，深刻回顧十年轉型軌跡，並擘劃未來的戰略藍圖。

經濟部長龔明鑫：最低工資看漲 將助中小企因應

勞動部下周四（24）日將邀集勞資政學四方討論明年最低工資，外界預估調幅上看5%。經濟部長龔明鑫昨（15）日表示，業界普遍同意最低工資調升，但調幅盼考量傳產及中小微企業承受能力；他表示，若最低工資最終調幅對部分中小企業造成困難，經濟部「責無旁貸」，將提供協助。

國泰金翻新服務 把價值帶給客戶

國泰金控昨（15）日舉行2026國泰金控技術年會，國泰金科技長姚旭杰表示，今年國泰金已導入OpenAI Codex，提供集團所有總部同仁使用，短短幾個月採用率已超過90%，每周活躍使用率也超過70%。AI已不只是工具，而是開始改變工作模式，讓同仁少做重複工作、多做有價值的事，「把時間還給同仁、把價值帶給客戶」。

環境部：台版碳交易11月試行 18家排碳大戶打頭陣

環境部昨（15）日公布總量管制與碳排放交易制度（ETS）重大進展，碳交所將於11月底上線ETS試行拍賣平台，2027、2028年將分兩階段由台積電、台塑、中鋼、中油、台電等18家綠色成長聯盟業者「打頭陣」試行，最後再「雙軌並行」，由碳費與ETS制度接軌國家減碳目標。

AI效應！北市商辦迎黃金十年 未來五年將新增65萬坪供給

AI高需求帶動，北市商辦市場進入黃金十年；仲量聯行表示，未來五年北市辦公市場將新增65萬坪新供給，但在AI需求催動企業加速擴廠下，商辦市場不僅迎來黃金十年，北市辦公市場版圖更將轉為東、西區門戶商圈為中心，以及中南部商辦市場騰飛表現。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。