iPhone 18美、中預購冷 台灣買氣也出現遞延

台灣電信三雄iPhone 18 Pro系列新機和折疊機iPhone Duo專屬資費昨（15）日全數出爐，罕見出現三雄不同調。遠傳（4904）及台灣大（3045）均有零元方案，都要綁定最高資費；中華電信（2412）破天荒沒有零元方案，是2008年開賣iPhone以來首例。

中華電信是台灣電信龍頭，用戶數最多，少了iPhone新機零元方案，市場認為多少會影響新機在台灣滲透率。

業者私下坦言，今年新機預約買氣確實與往年不太一樣，由於分兩階段開賣，首款折疊iPhone要到10月23日才開賣，目前觀察有部分買氣遞延狀況。

至於首批開賣到貨狀況，業者指出，過往開賣都是供不應求，今年因買氣遞延，研判「到貨狀況應該是等於或者略低於需求」，即缺貨狀況不像以往嚴重。但實際市場供需還需視蘋果最後到貨狀況。