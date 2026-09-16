工研院創新日 挖掘新商機

工研院昨（15）日於台南沙崙綠能科技示範場域舉辦「工研院創新日」，從AI、智慧機器人到無人載具，工研院串聯研發法人及新創團隊，集結25項跨域創新技術，展現科技從研發走向產業應用的創新能量。

工研院院長張培仁表示，未來科技發展將是軟體、硬體與AI的整合，創新不能只靠單一技術，工研院內部要跨單位合作，對外也要串聯法人與產業能量，才能發揮跨域整合的綜效。

「工研院創新日」選在台南沙崙舉辦，透過技術展示、國際交流及商機媒合，鏈結南台灣產業聚落，促進不同領域的技術、人才與產業需求交流，以軟硬整合及AI應用，帶動更多創新與產業機會。

活動以「跨域創新驅動未來」為主軸，聚焦「國際創新」、「賦能永續」、「智動未來」及「AI無人載具」四大主題，透過國際論壇、主題特展、商機媒合及創新市集，串聯南台灣產業與研發能量；並邀請愛迪生獎執行長Frank Bonafilia，以及李長榮化工、氫豐綠能、建東精工、金屬中心等國內外產業專家，交流創新趨勢與產業應用，加速技術落地與跨域合作。

以「國際創新」主題來看，特展集結多項國際獲獎技術，包括可將刨除料100%再利用的「道路鋪面材料再生全循環應用」、預測準確率逾九成的「迴轉機械預兆診斷系統」、透過AI聲學判讀快速辨識漏水訊號、精準定位漏水點，年節水量約2,187萬立方公尺的「漏水智慧監測技術」、讓平價紡織材料躍升高階醫材的「複合再生韌帶」等等。

此次創新日除了展現跨法人協作能量，同時也串聯新創與產業夥伴，讓跨域創新從技術展示進一步走向產業合作。除了「看技術」，今年創新日更進一步強調「談合作」。活動規劃技術洽案，透過現場技術洽談、商機媒合會，讓企業與工研院研發團隊直接交流，並串聯南部三大公協會資源，促成研發成果與產業需求精準對接。