全家發聯名卡 擴大生態圈

全家便利商店（5903）會員突破2,050萬人後，會員戰從「搶人」進入「拚價值」新階段。全家昨（15）日攜手台新銀行推出「全家Richart聯名卡」，進一步將金融消費累積的點數導入便利商店，並訂出發卡目標，今年底挑戰10萬張、明年底衝上60萬張，藉金融會員與點數交換擴大零售會員生態圈。

超商雙雄會員規模目前均已跨過2,000萬人，金融工具也成為下一波會員競爭戰場。統一集團去年8月攜手中國信託推出uniopen聯名卡，目前發卡量已突破100萬張，並以聯名卡上市後兩至三年達到300萬張為目標。

全家會員數據創研部部長黃士杰表示，目前全家會員營收占比已近六成，隨會員規模逐漸達到一定水準，下一階段將更著重既有會員黏著度及消費貢獻，會員經營也從追求人數成長，轉向提高會員價值。

點數成為全家擴大會員價值的重要工具。全家全年Fa點累兌流通量已超過1,600億點，今年前八月累兌量呈雙位數成長。