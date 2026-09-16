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塑橡膠業衝刺海外接單

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

AI伺服器液冷、無人機及電動車材料成為塑橡膠業新搶單戰場。台北國際塑橡膠工業展昨（15）日在台北南港展覽館一館登場，354家國內外廠商端出高值材料與智慧設備，鎖定國際買主爭取海外訂單。

兩年一度的台北國際塑橡膠工業展由台灣機械公會與外貿協會共同主辦，共使用逾1,360個攤位。今年以「Form to Future塑造未來」為主題，聚焦智慧製造、創新材料及永續循環三大領域，呈現從材料、機械設備、製程到終端應用的完整供應鏈。

外貿協會並透過全球海外據點邀請國際買主來台，展期安排一對一採購洽談；另鎖定中東歐、北非及東南亞等潛力市場，協助台廠在全球供應鏈重組下開拓新商機。

伺服器 材料 外貿協會

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