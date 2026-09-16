美製造技術展 機械業進擊！上銀、新代等56家台廠參展

全球前三大製造技術展之一的「2026美國國際製造技術展（IMTS）」在芝加哥登場，上銀（2049）、全球傳動、新代、程泰等56家台廠集體出擊，搶攻美國製造業回流帶動的設備訂單，強攻逾兆元美國製造設備訂單商機。

此次台廠參展陣容橫跨工具機、傳動元件、控制器及自動化系統，其中旗艦台灣館集結21家工具機、關鍵零組件及智慧製造業者，鎖定航太、國防軍工、AI、半導體、汽車及無人機等市場。台灣機械業正由輸出單一設備，升級為完整製造方案供應商。

美國製造業回流持續升溫，當地設備需求已由傳統汰舊換新，延伸至高精度加工、智慧製造及少人化產線。尤其航太、國防、AI與半導體產業擴產，對高速加工、複合加工、精密定位及自動上下料設備需求增加，為台灣機械供應鏈帶來新一波訂單。

程泰集團會長楊德華表示，受惠美國航太、國防軍工及汽車產業需求熱絡，集團前八月美國市場業績成長逾五成。目前程泰在手訂單約11億元，亞崴逾15億元，合計逾26億元。

上銀美國市場貢獻合併營收約6%至8%，美國為獲利穩定且利潤相對較佳的市場；至於新代，此次參展也積極爭取更多北美客戶認識新代從CNC控制器到機器人、自動化與智慧製造的完整能力。

台灣工具機暨零組件公會理事長陳紳騰指出，AI及自動化是本屆展覽重點，相關應用已從人形機器人、機器視覺，擴及刀具管理、數位分身及生產資料整合。北美製造業面臨缺工，客戶採購重點已由單機價格及性能，轉向能否減少人工、提高設備利用率並維持穩定生產。

AI、半導體需求升溫，帶動機械產業出口與接單同步走強，也推升企業徵才需求。1111人力銀行統計，目前一般傳產製造業工作機會超過3.8萬筆、年增3.6%，其中「工具機」相關職缺年增12.4%，徵才需求已從傳統機械工程、設備維修，延伸至自動化、AI應用、機電整合及智慧製造等領域。