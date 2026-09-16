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AI效應！北市商辦迎黃金十年 未來五年將新增65萬坪供給

經濟日報／ 記者陳美玲／台北報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

AI高需求帶動，北市商辦市場進入黃金十年；仲量聯行表示，未來五年北市辦公市場將新增65萬坪新供給，但在AI需求催動企業加速擴廠下，商辦市場不僅迎來黃金十年，北市辦公市場版圖更將轉為東、西區門戶商圈為中心，以及中南部商辦市場騰飛表現。

仲量聯行董事總經理侯文信表示，過去國內商辦需求主要仰賴企業汰舊換新、台商回流置產等兩股力量，不過2023年全球正式進入AI高需求時代，台廠供應鏈在全球扮演關鍵角色，企業積極擴廠更直接催出工業用地和廠房交易動能持續創新高，更讓北市商辦市場迎接黃金十年。

仲量聯行商業不動產部資深副總經理游淑芬分析，2011年至2020年因北市商辦市場新增供給有限，經歷長達十年的供不應求，房東市場優勢延續至2026年；而截至2031年，隨著大量新商辦陸續完工，初估市場新增供給約達65萬坪（其中自用約44萬坪）。

目前北市頂級商辦僅有四棟大樓，包括台北101、台北南山廣場、國泰置地廣場、以及遠雄金融中心（A1）；而未來新增65萬坪供給，主要聚焦在A級商辦上。

游淑芬強調，雖然A辦供給量不小，但在AI帶動，催生出企業對商辦升級的高需求下，再扣除企業自用，以及考量因土方、缺工等問題造成新供給遞延，有助去化壓力下降，認為至2031年北市商辦市場將逐步回歸供需平衡，且在營建成本上升支撐，長期租金仍具上升動能，北市商辦市場不僅將迎來黃金十年，且辦公版圖更將從傳統的敦化南北路，轉至東、西區門戶商圈為中心，以及中南部商辦市場快速發展。

仲量聯行投資部資深副總經理黃郁琪分析，隨著AI應用普及與供應鏈重組，未來亞太資本市場的投資布局將加速聚焦數據中心、工業不動產、優質辦公室及收益型住宅；而台灣投資人則關注在科技、基礎建設、銀髮住宅等資產投資商機。

侯文信強調，北市商辦進入黃金十年，同時今年也是仲量聯行迎來在台25周年，接下來在AI、永續與產業轉型持續推進下，仲量聯行也將跟隨產業轉型需求、加速全生命周期服務，打造商用不動產一站式平台服務，並聚焦中南部、台商全球化布局，以及家族辦公室分散風險等三大方向，擴大國內外商用不動產市場布局。

商辦 北市 總經理

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