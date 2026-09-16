國泰金技術年會 擘劃AI藍圖

金融業最具指標性的金融科技盛會2026國泰金控技術年會昨（15）日登場。適逢國泰金（2882）啟動數位轉型滿10周年，國泰金副董事長蔡宗翰出席並擔綱上午場爐邊對談與談人，深刻回顧十年轉型軌跡，並擘劃未來的戰略藍圖。

現場集結OpenAI、Google Cloud、台灣微軟、KPMG、政大、台大、中華民國虛擬資產服務商業同業公會等國內外重量級領袖，吸引近7,000人報名參與，線上與現場同步觀看人數更突破3,500人。

年會聚焦「Agentic AI與數位同事」、「AI 驅動 IT 升級」及「數位資產與Web3」三大主軸，首度公開以AI Agent打造的「數位同事」創新試驗，深入探討AI進入企業工作流程後的資安治理、權限控管與稽核實務，及穩定幣、AI Agent支付與自主金融等全新金融場景。

蔡宗翰表示，國泰金當年開始推動轉型，並非「為數位而數位」，而是察覺到各單位彼此之間需要增進理解，進一步以客戶為中心的角度思考，而運用數位與科技能夠協助公司解決問題與痛點。他也提到，以國泰世華銀行CUBE為例，當年由多卡變成一卡開創業界先例，即是以客戶為核心，透過數位科技將「選擇權」交還給客戶。

談及未來發展，蔡宗翰分享，國泰金將在既有基礎上，持續探索資產管理、財富管理等領域的發展機會，而AI將能帶給國泰金與各個企業彎道超車的機會。他呼籲善用AI的力量，重新思考工作方式與創造價值，進一步發揮集團強項與優勢，協助客戶與公司做到更多、更好。他表示，台灣近年享受到非常好的經濟成長，國泰金將積極把握機會，與台灣企業及社會共同成長，以回饋社會大眾的期待與信任。

AI也正全面重塑金融業IT開發流程。國泰金分享，集團已從布局「Cloud First」數位基礎建設，走向「Agent First」，建立數位勞動力，透過可治理的AI Workflow與Agent Platform，將AI實驗轉化為可複製、可規模化的集團級IT能力。實務上，國泰世華銀行以AI in IT策略為基礎，打造出AI數位同事及資訊代理，參與需求整理、開發測試及文件製作，重新定義人機協作及軟體開發生命週期。

為呼應年會的高規格視野，年會邀請OpenAI國際業務主管謝家豪、Google Cloud台灣技術總經理林書平、台灣微軟大型企業商務事業群總經理李倩、政大金融科技研究中心主任王儷玲、中華民國虛擬資產服務商業同業公會理事長鄭光泰、臺大教授楊岳平，以及KPMG安侯建業顧問部營運長暨合夥人賴偉晏共同與會。

國泰金表示，自2016年啟動數位轉型至今，在副董蔡宗翰帶領下，集團持續累積數位、數據與雲端實力，並隨科技演進延伸至生成式AI、Agentic AI及數位資產。未來將持續關注新技術對金融服務、風險治理與人才帶來的變化，並深化AI、資安治理與金融科技人才發展，朝「以金融為核心的科技公司」目標前進。