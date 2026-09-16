國泰金翻新服務 把價值帶給客戶

國泰金控（2882）昨（15）日舉行2026國泰金控技術年會，國泰金科技長姚旭杰表示，今年國泰金已導入OpenAI Codex，提供集團所有總部同仁使用，短短幾個月採用率已超過90%，每周活躍使用率也超過70%。AI已不只是工具，而是開始改變工作模式，讓同仁少做重複工作、多做有價值的事，「把時間還給同仁、把價值帶給客戶」。

姚旭杰表示，國泰旗下子公司擁有千萬名客戶，願意把數以兆計的資金、資產託付給國泰經營，「這不是理所當然，而是建立在60年來一次又一次累積的信任。」因此，國泰的核心競爭力就是「trust（信任）」，科技的價值則是讓信任持續被建立、被驗證、被放大。

他指出，目前國泰世華每月有500萬名客戶活躍使用CUBE App，創造超過1,500萬筆交易，另有500萬名客戶每月使用CUBE信用卡消費。不只銀行，國泰人壽、國泰產險及國泰證券數位平台過去幾年也呈倍速成長，每月各自至少有100萬名月活躍用戶；集團智能助手「阿發」每月也服務100萬名客戶。

姚旭杰說，當客戶選擇CUBE、使用CUBE信用卡消費，或向「阿發」詢問問題，其實都在做一個小小的決定，就是「我相信國泰」。當數百萬名客戶願意相信國泰，國泰就必須具備承接這份信任的能力。

目前國泰已有超過150個系統上雲，國泰世華三個中台也承載數百支由核心系統移轉的微服務。不過，他強調，客戶並不在乎金融機構使用多少雲端或微服務，真正關心的是「當我需要國泰的時候，服務是不是可靠？系統是不是穩定？我的資料是不是備受保護？」因此，上雲及中台建設不只是IT策略，更是國泰的信任基礎建設。

姚旭杰表示，科技、規則及客戶期待都持續改變，因此國泰選擇提早布局，而不是等待變化發生。國泰2017年即成立區塊鏈團隊，研究區塊鏈、加密貨幣及虛擬資產，因為相信未來貨幣與價值被儲存、交換及管理的方式一定會改變。

幾年前，國泰也成立量子運算團隊，因為現今所信任的加密與網路安全技術，未來都可能被重新定義。姚旭杰強調，唯有真正了解科技，才有能力與主管機關、合作夥伴及產業共同討論機會與風險，將創新安全導入金融體系；科技真正的價值，就是讓信任持續被建立、被驗證、被放大，讓國泰因信任走得更遠，也讓台灣金融業因科技走在世界更前面。