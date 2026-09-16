環境部：台版碳交易11月試行 18家排碳大戶打頭陣

環境部昨（15）日公布總量管制與碳排放交易制度（ETS）重大進展，碳交所將於11月底上線ETS試行拍賣平台，2027、2028年將分兩階段由台積電（2330）、台塑（1301）、中鋼（2002）、中油、台電等18家綠色成長聯盟業者「打頭陣」試行，最後再「雙軌並行」，由碳費與ETS制度接軌國家減碳目標。

環境部昨日舉辦「台灣碳定價的下一步」記者會，部長彭啓明說明台版ETS政策方向。環境部表示，碳費2025年上路，並已完成首次徵收，碳定價下一步將是碳費、ETS雙軌並行，透過分階段試行、企業能力建構及市場基礎設施整備，讓碳定價成為促進實質減量與產業轉型的動力。

被環境部點名「打頭陣」的綠色成長聯盟成員，包括台塑、中鋼、台積電、台電、中油、台泥、長春石化、友達、聯電、台灣美光、永豐餘、東和鋼鐵、日月光、奇美、台達電、宏碁、華碩、世界先進等18家排碳大戶，初期參與共計127廠，排放量約占盤查列管排放量的八成。

碳交所總經理陳脩文表示，ETS試行拍賣平台預計11月底上線，試行階段不會牽扯到交易、沒有金流，不會對企業造成負擔，邀請這些企業到系統嘗試交易，預計系統承載量約100多人，每月也會產出相關管理報表，讓環境部了解價格形成的過程與市場需求。

環境部官員表示，試行計畫分兩階段，第一階段不涉及金流，參與試行業者會利用環境部分配的排放額度，在試行平台上模擬交易，希望企業利用每月拍賣來管理碳排，氣候署也會啟動法規調整，企業不會同筆碳被收兩次錢，待法規調整完備後，第二階段試行計畫，就有機會「真槍實彈」上陣。彭啓明強調，碳費與ETS制度並行，最需實務經驗，為確保制度完整，此次也與德國合作。他強調，「不能等到2030年後再推ETS」，現在所做的方向，是為了2030年後，台灣減碳要更加大步伐往前走，追趕國際腳步。