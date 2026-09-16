經濟部長龔明鑫：最低工資看漲 將助中小企因應

勞動部下周四（24）日將邀集勞資政學四方討論明年最低工資，外界預估調幅上看5%。經濟部長龔明鑫昨（15）日表示，業界普遍同意最低工資調升，但調幅盼考量傳產及中小微企業承受能力；他表示，若最低工資最終調幅對部分中小企業造成困難，經濟部「責無旁貸」，將提供協助。

龔明鑫昨日舉行產業公協會交流會議，產業界反映最低工資調幅議題。外界預期，明年最低工資連11漲已無懸念，不僅月薪突破3萬元，因為經濟成長率表現大好，加上反映消費者物價指數，外界估調幅將達5%。

龔明鑫會後受訪表示，經濟成長率表現優異，許多工商界代表都同意要照顧勞工，但現在景氣較好的是高科技及AI產業，傳產和中小企沒有那麼好，且最低工資一調升，連同勞保、勞退負擔都要跟著調，雇主實際增加負擔不只有薪資支出。龔明鑫說，經濟部會向最低工資審議會表達產業界實況。

媒體詢問，產業界是否希望政府提供中小微企業或傳產加薪調薪相關補貼？龔明鑫表示，業界昨日並未提出這項建議，不過，最低工資最後調幅，若對中小企業造成困難，經濟部責無旁貸、將會提供協助。

此外，中小企業總會在會中反映，中小企業員工人數本就不多，希望旺季時人力調配能更有彈性，並希望縮短中小微企業租稅優惠的審核時程。