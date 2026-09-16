智慧經營／床的世界董事長陳三傑 床墊業進化 攻智慧睡眠

床的世界（2938）迎接產業轉型，從傳統床墊銷售業務出發，逐步朝「產銷合一、多品牌經營、數位通路及智慧睡眠」方向布局，董事長陳三傑表示，透過製造端與銷售端整合，加快新品開發速度，同時擴大年輕客群及高端市場，提升整體經營效率與市場競爭力。

產銷合一 多品牌布局

陳三傑表示，床墊屬於民生必需品，市場需求長期存在，並非夕陽產業。以台灣市場來看，床墊需求主要來自新屋、新婚及換床三大市場，據估算，僅民生市場每年就有約100萬張床墊的基本需求，若再加上飯店、民宿及其他商用市場，整體規模仍相當可觀。

面對床墊產業同業眾多、進入門檻相對不高，以及電商快速發展等挑戰，床的世界的轉型策略首先從「產銷合一」著手。公司擁有超過50年的床墊製造經驗，透過自有工廠掌握生產能力，不只降低對外部供應鏈的依賴，也能讓市場端需求快速回饋至產品開發端。

相較傳統由工廠決定產品、再交由通路銷售的模式，床的世界強調由第一線銷售人員蒐集消費者需求，再反向提供研發端開發產品，形成「市場需求、研發、製造、銷售」的循環。公司也與協力廠商合作，針對彈簧等零組件進行共同開發，透過打樣、修正及測試，開發更符合市場需求的產品並申請專利，強化產品差異化。

第二項轉型策略則是從單一產品銷售走向多品牌經營。床的世界並未侷限於單一床墊品牌，而是透過多品牌策略涵蓋不同消費族群與價格帶，同時引進國際品牌，讓消費者可以在同一通路比較不同品牌、材質及功能。

虛實整合 提升競爭力

這項策略也與實體通路優勢形成互補。目前公司全台約有29個據點，除自有門市外，也透過百貨專櫃及電商平台擴大接觸消費者，形成實體與線上並進的銷售架構。

陳三傑指出，公司經營通路已超過20年，累積一定規模的既有客戶，未來也將透過會員經營及促銷活動，提高舊客戶回購率，掌握床墊約八至十年的換床周期。

第三項轉型則是加速數位化。面對消費者購物習慣改變，床的世界早在2016年成立電商部門，透過蝦皮、Yahoo等平台以及自有官網布局線上市場。不同於實體門市主打體驗及專業諮詢，公司在線上則針對年輕族群開發價格較親民、適合網路銷售的產品，並透過產品區隔降低線上與線下通路的衝突。

在品牌策略上，積極擴大年輕消費者的品牌認知。近年透過大型脫口秀、舞台劇等異業合作，利用不同內容及娛樂場景與消費者接觸，並結合床墊體驗及品牌曝光，改變過去床墊品牌較傳統、功能導向的溝通方式，進一步接觸年輕客群。

第四項轉型重點則是從「床墊」走向「智慧睡眠」。公司近年積極投入電動調整床及AI智慧睡眠產品，讓床墊從單純提供睡眠支撐，進一步增加角度調整、震動按摩及智慧睡眠等功能。

陳三傑指出，過去床墊主要讓人體適應床墊，現在則透過電動調整功能，讓床體主動配合人體需求，產品概念也從傳統平面的2D床墊走向立體的3D睡眠。公司最新AI智慧調整床更整合角度調整、震動按摩及睡眠管理等功能，鎖定健康、舒適及高階睡眠需求。

展店方面，床的世界則採取「穩健擴張」策略。陳三傑表示，考量床墊門市需要較大坪數，符合條件的店面不易尋找，因此未來將以每年約新增兩家門市的速度擴張，先完成台灣市場布局，再伺機拓展海外市場。