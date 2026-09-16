行銷線上／客戶成功旅程 從直線走向循環

最近在準備課程時，我重新整理了一次「客戶成功旅程（Customer Success Journey）」。原本熟悉的導入、採用、看見價值，一路走到續約，和現在實務遇見的客戶狀況不太一樣。客戶不會照著我們畫好的路線一路往前，有時才剛用順，換了一位主管，又得重新說明一次；有時已經續約，新部門加入後，導入工作幾乎重新開始。

所以，我現在會把客戶成功旅程畫成一個循環。從成交後的交接開始，接著是導入上手、實際採用、價值實現，再往續約或擴張前進，最後願意分享成果或介紹其他人使用。每家公司使用的名稱可能不同，需要注意的點是，這條路除了「上線」和「續約」兩個重要時間點外，中間還要知道客戶到底走到了哪裡。

續約之後，這段旅程還會繼續。客戶換了主管、增加使用部門、購買新模組，或出現下一個經營目標，都可能再次回到交接、導入與採用。例如，原本只有業務部門使用的CRM，若要擴大到營運、客服團隊一起使用，角色、資料與工作習慣都要重新確認。前一段走得順，不代表下一個目標可以直接沿用原來的做法。

以企業導入CRM為例，帳號建好、資料匯入、權限設定完成，表示客戶可以開始使用；業務願意把商機更新放進每天的工作，才算逐漸採用。再往後看，新人能不能從系統找到前一次的互動紀錄？主管準備周會時，是不是還再請大家各自補一份Excel報表再合併？公司能不能提早看出哪一筆商機需要協助？這些原本想改善的工作有了變化，才走到價值實現。

過去把旅程畫成直線，很容易讓不同部門只守著自己的完成時間。業務看簽約，導入團隊看上線，客戶成功團隊看使用率，接近合約到期，再由業務或客戶成功經理追續約。每個人都做完了該做的事，卻可能沒有人接著確認，客戶買這套系統時，最想解決的問題後來怎麼樣了。

因此，成交後的交接不能只有合約、功能和聯絡窗口。業務要把客戶為什麼買、哪些人會使用、希望先改善哪一個工作，一起交給後續團隊。接手的人再和客戶約定一個看得見的成果，例如三個月後，新人可以自己找到完整紀錄，主管不必再彙整報表。若成果沒有出現，團隊才知道該補訓練、調整權限或流程，還是請客戶主管處理分工。

同樣是使用率下降，發生在剛上線時，可能是操作還不熟；發生在組織調整之後，則可能是使用的人、流程或目標已經改變。健康分數可以提醒我們追問，無法直接替客戶下結論。

客戶旅程是成為業務、導入與客戶成功團隊共用的工作圖；業務交棒時留下購買原因，導入團隊記錄第一個預期成果，客戶成功團隊繼續確認工作是否改變。三邊若接不起來，續約前還是只能靠關係、折扣，或臨時補做成效報告來救火。

回到CRM的例子，有一天，主管準備開會時不需要再打開那份還要合併整理的Excel報表，團隊隨時知道該先處理哪幾筆商機，這才表示客戶走到了價值實現。之後若有新部門加入，就從新的目標再走一次。續約不再只是合約到期前的一場說服，而是前一段旅程走得好不好，自然留下的結果。