宏碁50年 微笑半世紀／品牌再造 重塑企業價值

很多人看到宏碁成為國際品牌，容易以為我們從一開始就知道怎麼走。其實不是。我們只是很早決定一個方向：既然要做品牌，就要走向世界。至於路怎麼走，是一路做、一路犯錯、一路學習。

宏碁走向國際時，是典型的後進者。領先者比我們有錢、有品牌、有通路，也更早進市場。若完全照他們的遊戲規則競爭，我們幾乎沒有勝算。因此，後進者最重要的不是「怎麼做得跟領先者一樣」，而是「能不能找到不同的方法」。資源不足反而會逼你創新。

國際化也不只是把產品賣到國外。真正的國際化包括產品、人才與管理。跨越國界容易，跨越文化更難。台灣的管理方式不一定適合德國，美國的溝通方式也不一定適合日本。你必須相信當地的人，也必須讓當地的人相信你。

我們也曾透過併購快速取得市場與通路，但後來深刻體會：公司可以買，能力不一定買得到；股權可以移轉，文化卻不能靠簽約移轉。企業愈成功，組織愈大，過去的優勢也可能變成新包袱。

到了1991年前後，宏碁多年快速擴張累積的問題一起浮現。我們不得不面對最難的一個問題：過去成功的方法，還適不適合下一個階段？企業真正的挑戰，不是永遠做對，而是敢不敢承認原來的方法已經不夠好。

1992年，宏碁推動第一次再造。真正重要的，不只是降低成本，而是重新回答一個問題：「價值到底在哪裡？」PC產業變化快速，如果在台灣完成整機組裝再運到世界各地，運輸時間長，庫存與產品跌價風險也高。因此，我們希望把最後組裝移近市場，依客戶需求快速完成。

但員工最直接的疑問是：組裝移出去，那台灣的工作怎麼辦？我不能只用「降低成本」回答。我真正想說的是：不是把工作移出台灣，而是把人的能力移向更高附加價值的位置。當時標準化組裝競爭激烈，若把跌價、庫存、運輸與資金成本都算進去，有些工作甚至可能是負附加價值。

於是我把價值鏈畫成一條兩端高、中間低的曲線。左邊是研發、技術、關鍵零組件；右邊是品牌、行銷、通路與服務。後來大家看它像一張笑臉，就稱為「微笑曲線」。

微笑曲線不是說製造沒有價值，也不是主張產業外移。真正要避免的，是人的能力長期停留在容易被取代、低附加價值的位置。台灣若能把人才往研發、關鍵製造、品牌與服務升級，就不是產業空洞化，而是產業升級。

微笑曲線最重要的，不是曲線本身，而是提醒每一個企業持續追問：你的價值在哪裡？價值正在往哪裡移動？