聽新聞
0:00 / 0:00

管理啟示錄／通權達變 適才適所

經濟日報／ 余祖慰（朝陽科技大學保險金融管理系副教授、國立成功大學管理學博士）

莊子‧外篇‧山木》曾有一段對話：莊子行於山中，見大木，枝葉盛茂，伐木者止其旁而不取也。問其故。曰：「無所可用。」莊子曰：「此木以不材得終其天年。」

夫子出於山，舍於故人之家。故人喜，命豎子殺雁而烹之。豎子請曰：「其一能鳴，其一不能鳴，請奚殺？」主人曰：「殺不能鳴者。」

弟子問於莊子曰：「昨日山中之木，以不材得終其天年；今主人之雁，以不材死。先生將何處？」莊子笑曰：「周將處夫材與不材之間。材與不材之間，似之而非也，故未免乎累。

其大意是說：莊子行走於山中，看見一棵大樹枝繁葉茂，伐木的人停在樹的旁邊卻不去動手砍它。莊子問他們是什麼原因，伐木的人說：「沒有什麼用處。」莊子說：「這棵樹就是因為不成材，才能夠終享天年啊！」莊子走出山來，留宿在朋友家中。朋友很高興，叫童僕殺雁款待他。童僕問主人：「有一隻能叫，有一隻不會叫，請問應該殺哪一隻呢？」主人說：「殺那隻不會叫的。」

弟子問莊子：「昨日遇見山中的大樹，因為不成材而能終享天年，如今主人的雁，因為不成材而被殺掉；先生你將怎樣對待呢？」莊子笑道：「處於成材與不成材之間。在成材和不成材之間，似乎可以了，但還不是根本，所以沒能免除牽累。

「古木與雁」的故事和現代管理學中的權變理論（Contingency Theory）、又稱情境理論最為相近，即組織管理應取決於所處的環境狀況，找到最適合的管理模式，追求最佳方案，找尋最理想的方法。因此，企業在擬訂任何策略時，應依照不同環境，應用不同的作法，因為再好的策略放在不適合的環境中也是無法產生績效。

權變理論認為管理者必須了解組織的內外狀況，並隨著不同的環境與時空不斷調整自己的領導模式，才能做出最有效的應變策略。如同大樹因「無用」而保全性命，雁子卻因「不能鳴叫」而被宰殺，顯示有用與無用、吉與凶並非絕對，必須依據環境與條件動態調整。

換言之，組織管理的核心主張沒有一套放諸四海皆準、最好的方法，一切要「權宜應變」、「依情境而定」。這種因地制宜、通權達變的思想在管理學上強調彈性與適應性。

藉古喻今，從管理的思維而言，世間並沒有一成不變的準則，面對不同的事物，需要不同的評判標準。此一理論在人才選用時特別明顯，一個對其他企業相當有用的人，對自己而言不一定有用，而把一個看似無用的人放對位置，也許就能創造出意想不到的收獲。

總而言之，聰明的經營決策者應該學會發現人才的優點，使得人盡其才，盡量避免人才浪費。審慎選擇適當人選是非常重要的，而這必須靠平日不斷觀察，並留意每個人的發展動態。在檢視的過程中，不僅要發掘能幹的部屬，還要剔除辦事不力的員工，以免劣幣驅逐良幣，影響企業經營。

莊子

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

高彩禮困局 一樁婚事掏空三代積蓄

數位沛方／AI投資成效 用數字說話

【文學相對論】楊佳嫻×田威寧／為己補天的家族書寫

三門問題換不換都一半？教授直指致命盲點：你以為在思考，其實只是反射

相關新聞

美製造技術展 機械業進擊！上銀、新代等56家台廠參展

全球前三大製造技術展之一的「2026美國國際製造技術展（IMTS）」在芝加哥登場，上銀、全球傳動、新代、程泰等56家台廠集體出擊，搶攻美國製造業回流帶動的設備訂單，強攻逾兆元美國製造設備訂單商機。

iPhone 18美、中預購冷 台灣買氣也出現遞延

台灣電信三雄iPhone 18 Pro系列新機和折疊機iPhone Duo專屬資費昨（15）日全數出爐，罕見出現三雄不同調。遠傳及台灣大均有零元方案，都要綁定最高資費；中華電信破天荒沒有零元方案，是2008年開賣iPhone以來首例。

國泰金技術年會 擘劃AI藍圖

金融業最具指標性的金融科技盛會2026國泰金控技術年會昨（15）日登場。適逢國泰金啟動數位轉型滿10周年，國泰金副董事長蔡宗翰出席並擔綱上午場爐邊對談與談人，深刻回顧十年轉型軌跡，並擘劃未來的戰略藍圖。

經濟部長龔明鑫：最低工資看漲 將助中小企因應

勞動部下周四（24）日將邀集勞資政學四方討論明年最低工資，外界預估調幅上看5%。經濟部長龔明鑫昨（15）日表示，業界普遍同意最低工資調升，但調幅盼考量傳產及中小微企業承受能力；他表示，若最低工資最終調幅對部分中小企業造成困難，經濟部「責無旁貸」，將提供協助。

國泰金翻新服務 把價值帶給客戶

國泰金控昨（15）日舉行2026國泰金控技術年會，國泰金科技長姚旭杰表示，今年國泰金已導入OpenAI Codex，提供集團所有總部同仁使用，短短幾個月採用率已超過90%，每周活躍使用率也超過70%。AI已不只是工具，而是開始改變工作模式，讓同仁少做重複工作、多做有價值的事，「把時間還給同仁、把價值帶給客戶」。

環境部：台版碳交易11月試行 18家排碳大戶打頭陣

環境部昨（15）日公布總量管制與碳排放交易制度（ETS）重大進展，碳交所將於11月底上線ETS試行拍賣平台，2027、2028年將分兩階段由台積電、台塑、中鋼、中油、台電等18家綠色成長聯盟業者「打頭陣」試行，最後再「雙軌並行」，由碳費與ETS制度接軌國家減碳目標。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。