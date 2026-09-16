管理啟示錄／通權達變 適才適所

《莊子‧外篇‧山木》曾有一段對話：莊子行於山中，見大木，枝葉盛茂，伐木者止其旁而不取也。問其故。曰：「無所可用。」莊子曰：「此木以不材得終其天年。」

夫子出於山，舍於故人之家。故人喜，命豎子殺雁而烹之。豎子請曰：「其一能鳴，其一不能鳴，請奚殺？」主人曰：「殺不能鳴者。」

弟子問於莊子曰：「昨日山中之木，以不材得終其天年；今主人之雁，以不材死。先生將何處？」莊子笑曰：「周將處夫材與不材之間。材與不材之間，似之而非也，故未免乎累。

其大意是說：莊子行走於山中，看見一棵大樹枝繁葉茂，伐木的人停在樹的旁邊卻不去動手砍它。莊子問他們是什麼原因，伐木的人說：「沒有什麼用處。」莊子說：「這棵樹就是因為不成材，才能夠終享天年啊！」莊子走出山來，留宿在朋友家中。朋友很高興，叫童僕殺雁款待他。童僕問主人：「有一隻能叫，有一隻不會叫，請問應該殺哪一隻呢？」主人說：「殺那隻不會叫的。」

弟子問莊子：「昨日遇見山中的大樹，因為不成材而能終享天年，如今主人的雁，因為不成材而被殺掉；先生你將怎樣對待呢？」莊子笑道：「處於成材與不成材之間。在成材和不成材之間，似乎可以了，但還不是根本，所以沒能免除牽累。

「古木與雁」的故事和現代管理學中的權變理論（Contingency Theory）、又稱情境理論最為相近，即組織管理應取決於所處的環境狀況，找到最適合的管理模式，追求最佳方案，找尋最理想的方法。因此，企業在擬訂任何策略時，應依照不同環境，應用不同的作法，因為再好的策略放在不適合的環境中也是無法產生績效。

權變理論認為管理者必須了解組織的內外狀況，並隨著不同的環境與時空不斷調整自己的領導模式，才能做出最有效的應變策略。如同大樹因「無用」而保全性命，雁子卻因「不能鳴叫」而被宰殺，顯示有用與無用、吉與凶並非絕對，必須依據環境與條件動態調整。

換言之，組織管理的核心主張沒有一套放諸四海皆準、最好的方法，一切要「權宜應變」、「依情境而定」。這種因地制宜、通權達變的思想在管理學上強調彈性與適應性。

藉古喻今，從管理的思維而言，世間並沒有一成不變的準則，面對不同的事物，需要不同的評判標準。此一理論在人才選用時特別明顯，一個對其他企業相當有用的人，對自己而言不一定有用，而把一個看似無用的人放對位置，也許就能創造出意想不到的收獲。

總而言之，聰明的經營決策者應該學會發現人才的優點，使得人盡其才，盡量避免人才浪費。審慎選擇適當人選是非常重要的，而這必須靠平日不斷觀察，並留意每個人的發展動態。在檢視的過程中，不僅要發掘能幹的部屬，還要剔除辦事不力的員工，以免劣幣驅逐良幣，影響企業經營。