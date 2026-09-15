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生物碳走向商業化 彭啓明：讓碳移除效益及延伸價值被看見

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
環境部15日舉辦「115 年生物炭產業跨域交流論壇」。環境部／提供
環境部15日舉辦「115 年生物炭產業跨域交流論壇」。環境部／提供

環境部15日舉辦「115 年生物炭產業跨域交流論壇」，邀集農業部、學研單位及產業界，就生物炭減碳策略、國際發展、農地應用及驗證實務等議題進行交流。環境部部長彭啓明表示，台灣生物炭已有許多研究及技術成果，現階段更重要的是進一步走向商業化，不僅要有產品，也要讓碳移除效益及延伸價值被看見。

環境部將以 2030 年 100 萬噸碳移除為目標，回推現階段所需的料源盤點、技術發展、方法建立、驗證及市場布局。政府將扮演平台角色，整合各界資源與需求，加速生物炭從技術研發走向實際應用，兼顧資源循環與減碳效益。

剩餘資源變身生物炭 串聯循環利用與減碳效益

台灣每年產生多元農林剩餘資材，如何將這些生質資源妥善循環利用，是推動資源循環的重要課題。生物炭透過適當製程，可將生質資源轉化為較穩定的碳材料，除具有碳儲存潛力外，也可依品質及特性應用於土壤改良、農業生產及其他領域，讓剩餘資源進一步創造環境及產業價值。

生物炭的發展不只是單一技術或單一用途，而是從前端料源取得、製程管理，到後端產品品質、農業應用及碳效益評估的完整鏈結。透過跨領域整合，可望進一步提升農林剩餘資源利用價值，同時創造循環經濟及減碳效益。

接軌國際減碳趨勢 掌握生物炭制度與驗證實務

本次論壇聚焦「生物炭減碳策略暨國際發展實踐」及「生物炭技術創新暨農地碳增匯應用」兩大主題。會中由資源循環署分享國際推動生物炭相關作法與借鏡，並由氣候變遷署說明生物炭溫室氣體減量方法，從資源循環及氣候政策不同面向，交流生物炭在減碳與碳管理上的發展方向。

論壇亦邀請產業界分享歐洲生物炭認證（EBC）驗證流程與實務經驗，透過國際制度及國內實務經驗交流，進一步掌握生物炭產品品質、驗證管理及市場應用所需條件，作為未來國內制度研議及產業發展參考。

從土壤到污染農地 拓展生物炭多元應用

除減碳及驗證制度外，本次論壇也聚焦生物炭實際應用。台灣大學、農業部農業試驗所等學研單位分別分享生物炭技術發展、土壤施用對作物生育與碳增匯效益，以及智慧型生物炭應用於受污染農地等研究成果，呈現生物炭在農業生產、土壤改善及環境治理上的多元發展潛力。

透過研究成果與產業實務相互交流，可進一步釐清不同料源、製程及產品特性所適合的應用情境，也有助於累積國內生物炭應用經驗，逐步建立產品品質與實際用途間的連結。

串聯產官學研能量，逐步建立國內生物炭推動環境生物炭從生質料源轉化到最終應用，涉及料源管理、製程技術、品質安全、碳效益量化及市場需求等不同面向，需要政府、產業及學研界共同投入。

彭部長表示，台灣已有產業及學研單位投入生物炭相關技術與應用，政府下一步將持續整合不同領域力量，參考國際相關標準、驗證制度及推動經驗，並結合國內產業及應用需求，逐步建立適合台灣的生物炭推動模式，讓農林剩餘資源從循環利用進一步創造減碳及產業價值。

環境部 減碳 彭啓明

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