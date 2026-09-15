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2026亞洲最大運動盛事 力邀全民Team Taiwan

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
運彩亞運預計開盤運動種類。（圖／運彩提供）
運彩亞運預計開盤運動種類。（圖／運彩提供）

2026年亞洲最大體壇盛事即將在名古屋登場，台灣運彩號召全民關注台灣選手的表現，推出「台灣英雄來奪金 運彩乎你抽現金」活動，9/15(二)舉辦記者會，曾擔任台灣隊長的棒球好手彭政閔、排球名將陳建禎現身活動現場，分享征戰國際賽場的經驗與心得，邀請全民一同為台灣英雄加油。

「台灣英雄來奪金 運彩乎你抽現金」抽獎活動，台灣英雄在名古屋每奪得一面獎牌，台灣運彩就加碼抽現金，每奪一面金牌加抽現金10萬元一名、銀牌3萬元、銅牌2萬元，奪牌愈多抽更多；民眾於9/16(三)~10/15(四)活動期間，投注台灣運彩，不限球種、不限玩法，滿「200元」並上網登錄，就可以獲得一個抽獎資格，滿400元就有2個抽獎資格，以此類推。

本次名古屋賽事，台灣運彩預計開盤棒球、籃球、足球及排球等4大廣受關注的運動項目，提供讓分、不讓分、大小、單雙等簡單有趣的玩法，並精選場次提供單場及場中投注，邀請全民投注台灣運彩應援台灣選手，一起成為Team Taiwan最堅強後盾。

2位多次在國際賽場帶領選手、為國爭取最高榮耀的重要台灣隊長--棒球彭政閔及排球陳建禎，於記者會現場特別分享代表台灣征戰國際賽事的經驗，面對重大賽事長期備戰的過程，以及站上頒獎台為國爭光的難忘時刻。一面獎牌背後所承載的，不只是比賽當下的勝負，更是選手多年來的堅持、汗水與對夢想的執著，以及來自全民的最強力應援。每投注100元台灣運彩，就有10元以上挹注國家運動發展基金，全民投注已是近年來助力台灣運動成長、成就運動員站上國際舞台實現夢想最大的支柱，在凝聚全民情感的同時，更展現台灣體育運動蘊藏累積的能量。

名古屋賽事期間台灣運彩播放全新「台灣英雄來奪金 運彩乎你抽現金」抽獎活動廣告，透過生活化的視角，呈現全民力挺台灣英雄，還可以有機會抽中現金，同時強力播放「一注逗相挺 咱是同一隊」形象廣告，呼籲全民一起成為Team Taiwan的一員。

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