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Global Mall 秋上市業績增逾1成 服飾買氣最高增4成

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
Global Mall 新北中和秋季換裝活動起跑。Global Mall／提供
Global Mall 新北中和秋季換裝活動起跑。Global Mall／提供

時序入秋，換季採購與中秋節聚餐需求同步升溫，帶動秋季消費買氣Global Mall「秋上市」檔期起跑首兩周即迎來亮眼表現，在秋裝換季、餐飲聚餐等消費動能挹注下，整體業績較去年同期成長逾1成，其中隨著氣候逐漸轉涼，消費者換季添購新裝需求增溫，加上中秋連假前夕聚餐、聚會需求提前發酵，推升服飾、餐飲等類別買氣。

為搶攻秋季消費商機，iMall 會員持Global Mall中信聯名卡，於全台8店指定服飾配件或化妝品專門店，當日單筆滿 2000元即享3%回饋。

秋天來臨，點燃換季商機，Global Mall自推出「秋上市」檔期，秋季新裝紛紛上市，換季活動也同步展開，尤其以Global Mall新北中和的服飾因新櫃和換季活動而刺激買氣，單周業績約成長4成左右，新櫃位「ALC&J」9月進駐，標榜人寵親子裝，從年輕世代到都會女性，再延伸至毛孩生活，即日起至9月30日開幕活動起跑，期間祭出加入會員限定9折活動等。「ONE BOY」全館消費滿1999元現折199元。「niko and …」秋日新品也正式登場。其他，如「GLOBAL WORK」則推出單筆消費滿2,000元折200元，以及單筆消費滿3,000元折400元。

秋意漸濃，聚餐「食肉力」全面開吃！Global Mall9月第一周餐廳等食類業績也創逾2成的佳績。鎖定9月入秋及中秋聚餐商機，於南港車站、板橋車站及新左營車站三大車站店推出「肉食季」活動。Global Mall板橋車站推出最具代表的乾杯、牛喜壽喜燒和雞三和餐廳，嚴選優質肉品滿足消費者味蕾。Global Mall南港車站則推出YAYOI彌生軒期間限定暖心咖哩套餐。Global Mall新左營車站活動首波則推出牛角燒肉食堂以及銀座杏子豬排等。

此外，Global Mall新北中和在天台頂樓舉辦的中秋烤肉派對，多年來深受消費者歡迎，今年預計於9月25日至9月26日舉行，目前接受預約中，消費者可到服務台報名，6至8人中秋烤肉套餐原價3,200元，會員特價2,700元；也可租借烤肉場地，費用原價1,000元，會員特價800元。在館內也有多家燒肉餐廳供消費者選擇，包含牛角餐廳、八色烤肉，以及燒肉Like。Global Mall林口A9的舞鶴嚴選和牛超市則特地為中秋節推出「燒肉套餐」，提供消費者在家享受烤肉趣。

Global Mall板橋車站集結多款兼具質感與話題性的中秋禮盒，其中，新櫃位「卡柏蒂」推出「層山月境」中秋禮盒推薦價為1,090元，以精緻包裝打造節慶送禮儀式感；人氣甜點品牌WA!COOKIES推出「四季春茶鳳梨酥布列塔尼」禮盒，推薦價900元，揉合茶香與法式甜點風味；貓茶町則以茶香入餡，推出「鐵觀音茶金璀璨禮盒」，鐵觀音蛋黃酥9入即日起至9月20日止預購價800元。另有奎士咖啡「奎士皓月中秋聯名禮盒」、春上布丁「嚐月蛋黃酥禮盒」、武松殿「金喜滿月禮盒」及Miopane「FLAVR+月輝禮盒」等多元選擇。

另外，Global Mall南港車站則有兩家知名禮品快閃櫃，奇華至尊月餅和武松殿，活動至分別至9月28和9月30日截止。另外，一之鄉的「中秋糕餅禮盒」、米哥烘焙坊有「手工糕餅禮盒」，以及Starbucks星巴克「月光系列禮盒」。

Global Mall今年推出的中秋禮盒均為往常市面熱銷品牌，今年再推出，持續受到消費者追捧。環球Online特地打造中秋送禮專區，網羅國內外人氣糕餅、蛋黃酥、鳳梨酥、特色甜點及質感伴手禮等豐富選擇，涵蓋五星級飯店-晶華酒店、君悅酒店，以及日本知名品牌YOKU MOKU和小倉山莊，滿足企業送禮、親友贈禮與家庭團聚等不同需求。

業績 買氣 Global Mall

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