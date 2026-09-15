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統一旗下鮮拾轉換平台 「鮮拾」官方旗艦店9月16日登陸 Yahoo購物中心
統一（1216）旗下以生鮮為主力的網購品牌鮮拾，將進駐Yahoo購物中心，16日起開設「鮮拾」官方旗艦店。適逢中秋節日將屆，集結大成、築地一番鮮、十八養場、杰森食代等黃金品牌陣容，引進破萬款指標生鮮商品，將中秋買氣轉化為長期回購動能，全力搶攻高頻生鮮消費版圖。
鮮拾原本在7月底結束營業，但先前已累積會員能量。Yahoo購物指出，主要是順應消費者往綜合性平台集中，偏好一站購足的採買需求，所以將累積的優質生鮮供應鏈優勢，集中資源移轉至Yahoo購物。
中秋節將屆，Yahoo購物觀察，站內烤肉相關關鍵字熱搜量周增三倍、原塊牛排業績漲四倍。瞄準節慶與日常生鮮採買高頻次、高黏著度的消費特性，Yahoo購物中心串聯統一集團強大的冷鏈供應鏈資源，攜手「鮮拾」品牌成立官方旗艦店，16日正式上線。Yahoo購物中心引進破萬款指標生鮮商品，順勢將中秋節令買氣轉化為長期回購動能，全力搶攻高頻生鮮消費版圖。
Yahoo購物觀察數據發現，今年中秋消費朝「份量剛好、備料省時」靠攏，3,000元以下的10件組烤肉組最受青睞，帶動生鮮業績年增近三成，其中肉品以銷量增四倍、大份量的厚切原塊牛肉最夯，海鮮則以熟凍冰卷、草蝦、鮭魚等最受歡迎；周邊烤具如多功能電烤盤銷量增近九成，卡式爐與噴槍亦成熱搜單品。
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