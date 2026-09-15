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先線上篩選再到現場 信義房屋數位科技助買家酷暑省時看房

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
信義房屋表示，數位工具能協助買方在動身前先完成第一輪篩選，但實際的採光、通風與居住感受仍須現場確認。（圖為信義房屋大安延吉店專案經理劉恬敏）（圖：信義房屋提供）
信義房屋表示，數位工具能協助買方在動身前先完成第一輪篩選，但實際的採光、通風與居住感受仍須現場確認。（圖為信義房屋大安延吉店專案經理劉恬敏）（圖：信義房屋提供）

台灣最近10年是有紀錄以來最熱的十年，看屋族頂著烈日一天連跑數間房。第一線房仲因此練出「避暑看房學」：避開上午11點至下午3點帶看、提前到場確認動線，並先為空屋降溫、協調地下室停車，讓客戶少曬、少等、少白跑。

時序進入9月，高溫卻還沒退場。中央氣象署指出，台灣最近10年逐年平均氣溫均高於氣候值，是有紀錄以來最熱的十年。信義房屋三重重新店主任陳毅峻表示，夏季帶看最直接的方法就是避開一天最熱的時段，通常會與客戶協調，盡量避開上午11點至下午3點安排看屋；即使準備冰水、濕紙巾，正中午在戶外移動仍容易讓看屋心情打折，與其靠降溫用品補救，不如先從行程安排著手。他也會比客戶提早15至30分鐘抵達，先繞過物件周邊確認動線，減少客戶在戶外多走、多等的時間。

信義房屋文心復興店專員李翌菁則從「進屋前」著手。若帶看的是空屋，會先與屋主溝通能否提前開冷氣，避免客戶進門後還得在悶熱空間裡等待降溫；若屋主有地下室車位，也會事先詢問能否讓客戶停放，直接從地下室進入社區，省去繞路找車位、步行曝曬的時間。

陳毅峻表示，不少客戶到現場前已先上網做過功課，透過數位工具預先了解物件，也能加快篩選速度。他觀察，經過線上篩選後才實際看屋的客戶，通常已對物件有一定程度的興趣，房仲也能更聚焦安排帶看。

除了現場服務，信義房屋也提供「生活圈找屋」功能，讓消費者先從捷運、學校、醫療等生活機能出發，掌握周邊房價與待售物件，可鎖定範圍後再進一步安排看屋。李翌菁表示，來店客戶對物件還不熟悉時，通常會先用信義房屋DiNDON智能賞屋讓客戶「漫遊」看屋，實際操作宛如「看房版的Google街景」，甚至能用3D變裝比較原始屋況與不同裝潢風格的模擬效果。客戶若覺得符合期待，再安排現場看房，減少來回奔波。

信義房屋表示，數位工具能協助買方在動身前先完成第一輪篩選，但實際的採光、通風與居住感受仍須現場確認。面對高溫已成為每年夏天的日常，除了第一線帶看服務與數位賞屋工具，信義房屋也持續在建築能效揭露、智慧節能與社區永續等面向布局，未來將持續結合科技與服務經驗，協助購屋人在酷暑中也能更省時、更安心地找到理想住家。

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