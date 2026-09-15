快訊

張俊傑跨縣市逃亡！竹聯幫要角也遭通緝 司機落網不排除再聲押

金鐘61／周渝民才入圍視帝！宣布唱進台北大巨蛋 吳建豪現場嗨翻

嘉義68歲男遭刀刺死 41歲兒涉重嫌被逮捕：沒有記憶

聽新聞
0:00 / 0:00

北市商辦結構變了 仲量聯行游淑芬：產品升級、供需重組新世代來了

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
針對台北A級商辦市場發展，仲量聯行商業不動產部資深副總經理游淑芬(右四)15日指出，北市商辦歷經近30年演變，已正式從過去的供需波動，進入「產品升級與供需重組」的新世代；右五為仲量聯行董事總經理侯文信。仲量聯行／提供
針對台北A級商辦市場發展，仲量聯行商業不動產部資深副總經理游淑芬(右四)15日指出，北市商辦歷經近30年演變，已正式從過去的供需波動，進入「產品升級與供需重組」的新世代；右五為仲量聯行董事總經理侯文信。仲量聯行／提供

針對台北A級商辦市場發展，仲量聯行商業不動產部資深副總經理游淑芬15日指出，北市商辦歷經近30年演變，已正式從過去的供需波動，進入「產品升級與供需重組」的新世代。

回顧發展脈絡，2001年至2010年間受全球金融危機影響，市場呈現高空置率；2011年至2020年因新增供給有限，經歷長達十年的供不應求，房東市場優勢延續至2026年；而2027年至2030年隨著大量新商辦陸續完工，市場將逐步回歸供需平衡，並加速推動企業對優質、永續空間的升級與搬遷需求。

游淑芬指出，儘管市場歷經不同景氣循環，過去25年台北核心商業區A級商辦租金仍維持年均1.87%的穩健成長，展現市場長期需求韌性。

展望2026年至2030年，游淑芬分析，在大量新增供給釋出的影響下，短期租金成長速度預期趨緩，惟受營建成本上升支撐，長期租金仍具上升動能。

她進一步分析，未來新增供給將主要集中於南港新興商業區及其他次級市場（西區及松江南京商圈），預估至2030年南港平均商辦屋齡將降至4.9年，持續吸納企業搬遷。

游淑芬指出，相對地，傳統核心商業區則面臨相對高齡化挑戰，預估至2030年台北核心商業區平均商辦屋齡達17.6年，尤以敦南次級市場樓齡更將突破33年，未來競爭力將更仰賴都市更新、合建及資產活化。

北市 商辦

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

TrendForce：下半年NOR Flash價格走勢分化 高容量產品漲幅90-110%

仲量聯行在台25年…侯文信：持續擴大服務版圖 員工數目標逾900人

AI通膨來了？記憶體價格大漲、iPhone傳漲價10％ 00891布局華邦電、南亞科受關注

AI投資下半場輪到PCB？009828規模衝68億元 法人看好ABF載板接棒成長

相關新聞

建案買氣回神！7月預售量年增22%創今年新高 台中獨自衰退

7月全國預售揭露量3,712件，創今年以來單月新高，年增22%，六大都會區僅台中市較去年同期衰退。整體來說，雖然7月預售買氣回溫，但整體量能仍處近年相對低點。

高雄車站大都更潮！ 建商花3年搶下8棟一甲子老屋

高雄車站商圈大都更潮，建商再現大手筆掃樓交易！根據內政部實價登錄揭露，位於新興區民主橫路及七賢二路8巷，前後相鄰的兩筆商五土地，今年6月由高雄在地建商，以總價約6,310萬元取得，單筆最高成交單價達155萬元，地上物現況為屋齡超過一甲子的2棟老透天。

賈永婕：台北101今年業績再拚創高！ 觀景台明年第1季大變身

台北101董事長賈永婕上任屆滿兩年，台北101於15日舉行第十屆董總上任兩周年記者會。賈永婕表示，今年前八月購物中心業績維持雙位數成長，表現比預期好很多，獲利也接近雙位數成長，全年商場業績確定再創新高；另一成長引擎觀景台則醞釀新計畫，明年第1季將推出軟硬體全面升級的全新體驗。

賈永婕掌101進第三年「任期開始倒數」回首上任沒人相信

台北101董事長賈永婕上任屆滿兩年，15日回顧兩年前剛接掌101時面對的外界質疑，直言當時「我說得再多，也不會有人相信」，甚至從大家的眼神、目光就看得出來，因此告訴自己「做就對了」，這兩年就是全力以赴、不斷往前衝。如今進入任期第三年，她也首度談到「三年一任，開始倒數」，並預告接下來還有很多精彩、好玩的事情。

先線上篩選再到現場 信義房屋數位科技助買家酷暑省時看房

台灣最近10年是有紀錄以來最熱的十年，看屋族頂著烈日一天連跑數間房。第一線房仲因此練出「避暑看房學」：避開上午11點至下午3點帶看、提前到場確認動線，並先為空屋降溫、協調地下室停車，讓客戶少曬、少等、少白跑。

三接還有2行政訴訟待審 最壞情況：衝擊海域外堤施作

就近供應大潭電廠新建機組所需天然氣的第三天然氣接收站，目前還有2件訟訴案審理中，內容分別是環團針對2019年、2022年內政部核發的海岸利用管理許可，中油15日表示，兩案關係到工業港海岸利用管理許可，若最終判定內政部敗訴，將影響到外擴提防施工。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。