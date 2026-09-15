北市商辦結構變了 仲量聯行游淑芬：產品升級、供需重組新世代來了

針對台北A級商辦市場發展，仲量聯行商業不動產部資深副總經理游淑芬15日指出，北市商辦歷經近30年演變，已正式從過去的供需波動，進入「產品升級與供需重組」的新世代。

回顧發展脈絡，2001年至2010年間受全球金融危機影響，市場呈現高空置率；2011年至2020年因新增供給有限，經歷長達十年的供不應求，房東市場優勢延續至2026年；而2027年至2030年隨著大量新商辦陸續完工，市場將逐步回歸供需平衡，並加速推動企業對優質、永續空間的升級與搬遷需求。

游淑芬指出，儘管市場歷經不同景氣循環，過去25年台北核心商業區A級商辦租金仍維持年均1.87%的穩健成長，展現市場長期需求韌性。

展望2026年至2030年，游淑芬分析，在大量新增供給釋出的影響下，短期租金成長速度預期趨緩，惟受營建成本上升支撐，長期租金仍具上升動能。

她進一步分析，未來新增供給將主要集中於南港新興商業區及其他次級市場（西區及松江南京商圈），預估至2030年南港平均商辦屋齡將降至4.9年，持續吸納企業搬遷。

游淑芬指出，相對地，傳統核心商業區則面臨相對高齡化挑戰，預估至2030年台北核心商業區平均商辦屋齡達17.6年，尤以敦南次級市場樓齡更將突破33年，未來競爭力將更仰賴都市更新、合建及資產活化。