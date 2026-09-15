建案買氣回神！7月預售量年增22%創今年新高 台中獨自衰退

7月全國預售揭露量3,712件，創今年以來單月新高，年增22%，六大都會區僅台中市較去年同期衰退。整體來說，雖然7月預售買氣回溫，但整體量能仍處近年相對低點。

信義房屋指出，7月全國預售揭露量創今年單月新高，主要是市場買氣聚焦新建案，帶動交易量能攀升，但舊案銷售還是遇到阻力，惟在新案買氣帶動下，整體一手市場似有落底回溫味道，實際上預售市場尚未全面復甦。

統計顯示，7月全國預售揭露量目前為3,712件，台北市揭露338件年增26%，月減26%，新北市833件，月增2%且年增26%，桃園市874件，月增36%且年增82%，桃園7月包括訴求兩萬多坪基地開發案的「元生琢苑」，月揭露121筆，「昭陽開」則揭露179筆，成為桃園區的順銷個案。

新竹縣市揭露175件，月減24%但年增90%，台中市407件，市場仍未見反彈，月減19%且年減17%，台南市275件月增67%且年增28%，高雄市349件月增115%且年增8%。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，預售市場表現未見全面復甦，主要民眾不認為房價短期有上漲趨勢，仍是要好區段、條件夠好並搭配輕鬆付款方式的個案，才容易成為順銷個案，另一方面開發商也有感景氣表現清淡，推案態度並不積極，缺乏新案吸引人氣狀況下，短期交易量仍偏向低迷，若以區域表現來看，北部地區的表現相對穩健，雙北以外房價高漲區域，則在銷售上有更多考驗。

曾敬德表示，預售市場表現仍偏向低迷，個案要真的有比較特別的賣點，可能錯過後短期內也不會有類似推案，品牌建商、大基地開發，搭配輕鬆付款方式，較能夠吸引消費者目光，若是房價高漲區域，有少數開發商願意彈性調整價格，讓消費者在區域內買得有CP值感受。