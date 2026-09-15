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三接還有2行政訴訟待審 最壞情況：衝擊海域外堤施作

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
中油三接。圖／中油提供
中油三接。圖／中油提供

就近供應大潭電廠新建機組所需天然氣的第三天然氣接收站，目前還有2件訟訴案審理中，內容分別是環團針對2019年、2022年內政部核發的海岸利用管理許可，中油15日表示，兩案關係到工業港海岸利用管理許可，若最終判定內政部敗訴，將影響到外擴提防施工。

中油總工程師何志欽15日出席經濟部「公共工程優質獎」頒獎典禮，中油「大林石化油品儲運中心鍋爐系統統包工程」、「大林儲運中心2座各3萬公秉乙稀／丙烯冷凍槽及其附屬設施新建統包工程」獲獎。會後受訪時，說明三接目前仍有2件訟訴案件。

桃園市民、民間團體都對中油三接工程提出行政救濟，其中，針對桃園海岸生態保育協會理事長葉斯桂等居民提出的訴訟案，最高法院判定內政部敗訴，認為行政程序有瑕疵，因而撤銷內政部對三接工業區的海岸利用管理許可處分。

何志欽指出，此案涉及範圍為5公頃及2公頃聯外道路，但此判決不影響三接開發核心施工區域的海岸利用許可，不影響目前三接外擴防波堤施工，過去申請開發時，都有向內政部提交完整資料，後續會與內政部討論，若有需要再補充資料，可隨時交給內政部，以便補正程序。

環團也針對內政部2019年核發三接工業區首次計畫變更許可、工業港海岸利用管理許可，以及2022年核發工業首次計畫變更海岸利用許可，提出行政訴訟案，現正審理中。

如果這2件進行中的訴訟案敗訴，影響比較嚴重，何志欽說，萬一這兩件案子都被撤銷了，就會影響到海域外提的施作，中油會盡最大的努力爭取兩案的勝訴，至於敗訴的訴訟也會與內政部協商處理，希望也能贏得訴訟。

中油 三接

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