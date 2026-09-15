仲量聯行在台25年…侯文信：持續擴大服務版圖 員工數目標逾900人

全球商業不動產及投資管理公司仲量聯行（JLL）今年迎來在台25周年。仲量聯行前身自1980年即開始在台灣提供專業商用地產顧問服務，至今深耕市場跨越46載，一路陪伴企業走過傳統製造業轉型、科技業崛起、全球化布局，乃至近年AI與永續浪潮帶來的嶄新轉型需求。董事總經理侯文信表示，仲量聯行的角色也隨著市場需求不斷進化，從早期以單一服務的顧問，從大型開發案、科技產業擴張，到近年永續與 AI 應用趨勢，商用不動產服務的內容也逐漸從空間管理，延伸至企業營運與決策支持。

仲量聯行早期以土地開發服務以及投資買賣起家，逐步拓展至租賃、估價、專案管理、室內設計、ESG到設施物業管理等各領域，至今已建立涵蓋商業不動產全生命週期的一站式服務平台，在台擁有超過880位專業人才，為台灣規模最大、人數最多的國際商業不動產服務團隊。侯文信也說，今年目標員工人數將超過900人。

過去25年來，仲量聯行累計協助政府引資超過5000億元、協助民間投資公共建設達2500億元、過去20年交易量總額高達1600億元，並管理超過100萬坪涵蓋商辦、商場、複合開發案的設施物業。公司亦創下多項產業「第一」里程碑，包括成為第一且唯一獲頒行政院「金擘獎」的外商商業不動產顧問、相繼完成投資金額最大之政府公辦都更及捷運聯開招商案、五大行中首家辦公室取得LEED與WELL雙認證企業，並率先推出綠裝修顧問服務，以及發表全球首個商業不動產專用大型語言模型「JLL GPT」，展現深厚研發與專業實力。

隨著 AI、永續與產業轉型持續推進，商用不動產服務的需求也將更加多元，未來市場關注的，不再只是空間本身，而是如何透過整合服務提升營運效率與決策品質；而仲量聯行也將持續投入專業人才培育，以因應產業需求變化。