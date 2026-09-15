中鴻10月內銷盤價出爐 三大品項全漲

中鴻（2014）15日開出10月份內銷及11月份外銷盤價。內銷部分，包括熱軋、冷軋均調漲每公噸600元，鍍鋅則調漲每公噸800元；外銷部分，依產品及地區別調漲，實際報價視當地市場行情而定。

中鴻表示，觀察總體經濟變化，國際貨幣基金組織（IMF）9月最新宏觀評估指出，全球承受地緣政治與能源衝擊之韌性優於預期，今年經濟成長率預估維持於3.0%。此外，S&P Global公布8月份全球製造業PMI指數加速擴張至52.3，主要經濟體製造業保持成長韌性。

同時，面對美國聯準會即將公布之利率決策，預期在總體環境持續進行動態調整過程中，實體產業將更聚焦於國際原料價格波動對營運帶來的實質影響。

而鋼鐵供需方面，中國鋼鐵工業協會公布8月下旬數據顯示，重點鋼企日均粗鋼產量環比下降4.0%至188.5萬公噸，廠內鋼材庫存大幅去化11.4%，顯示供給端持續積極自律調節。

此外，大陸官方持續統籌推進「六張網」，涵蓋水網、新型電網、算力網、新一代通信網、城市地下管網及物流網等新型基建，將帶動實質需求穩定釋放；預計隨著下游在傳統旺季陸續展開剛性補庫，鋼市供需改善動能將持續增強。

中鴻進一步指出，當前原料行情受國際供需波動呈高位震盪，澳洲主焦煤價格漲破每公噸280美元；倫敦金屬交易所（LME）鋅價亦因供應危機一度衝破每公噸4,000美元大關，創下四年新高。

在客觀反映成本上移的推動下，亞太區指標鋼廠亦陸續調漲盤價；該公司考量季節性影響已逐漸消退，為反映鋼市現況並維持客戶接單競爭力，此次內外銷盤價順勢調漲。